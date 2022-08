El Municipio dialogó con los padres de alumnos de la Escuela Agraria “El Tatú” que reclamaron frente al Palacio Municipal

Frente a la protesta desarrollada el martes por la mañana, por un reducido grupo de padres y alumnos de la escuela secundaria “Carlos Von Bernard”, que irrumpió con quema de neumáticos obligando a desplegar el protocolo de seguridad previsto para estas circunstancias, el Municipio de Zárate mantuvo el diálogo como en anteriores oportunidades, para encauzar el conflicto.

Ayer se llevó a cabo un encuentro donde el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo y autoridades del Consejo Escolar recibieron a una delegación de padres, donde quedó demostrado que los pagos a la empresa encargada del transporte han sido debidamente realizados e incluso se está abonando en el mismo mes en que la prestación se realiza.

Cabe aclarar que ello deriva de una solicitud realizada al Estado municipal para trasladar a los alumnos que concurren al establecimiento, resolviéndose con un transporte a costo accesible. Si bien la solución no es responsabilidad directa del Municipio, ya los organismos provinciales y nacionales son los encargados de destrabar esta cuestión, el mismo siempre ha comprendido que la educación es primordial, por eso está presente para asistir a quienes lo requieran, como en este caso, acompañando la demanda y costeando parte del valor del transporte.

Es conveniente hacer hincapié en que el diálogo entre partes es la vía correcta para abordar cualquier requerimiento y que este pueda llegar a buen término, como quedó demostrado tras esta reunión que tuvo resultado satisfactorio.

Las palabras del secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo:

Esta mañana, el funcionario explicó por Radio Munizipium: “Esto comenzó cuatro días antes del inicio escolar de este año, donde un grupo de padres nos manifestó que, por el aumento de los costos del transporte para enviar a los chicos a estudiar, estaban con alguna necesidad de acompañamiento. En su momento les aclaramos que estábamos muy cerca del inicio escolar y que no era responsabilidad del Estado Municipal el transporte, dado que es un colegio provincial y no nos compete como Municipio el transporte. Sin perjuicio de ello, como hay una fuerte política del Municipio en todo lo relacionado con la educación, nos pusimos a disposición y comenzamos a articular alguna ayuda a los padres, para que ningún alumno deje de estudiar”.

“Se venía dialogando y acompañando a los padres que nos habían pedido esa ayuda. Conceptualmente lo que hace el Estado municipal desde finales de marzo y de forma continua, es acompañar a aquellas familias que tienen sus hijos estudiando en la Escuela “El Tatú”, y que por la situación económica que estamos viviendo, hoy no pueden tomar el costo total del transporte. Desde el Municipio el diálogo siempre estuvo, está y va a estar abierto, porque creemos que es la forma de poder superar cuando tenemos alguna discrepancia”.

“Fue importante el encuentro porque se reafirmaron cuestiones que ya veníamos conversando, como por ejemplo cuando a fines de marzo en las reuniones mantenidas de forma quincenal, le habíamos pedido a los padres que solicitaran a las autoridades de la escuela que hagan el pedido expreso de transporte vía Consejo Escolar, que es la vía por la cual corresponde, para que éste lo eleve a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En las reuniones de marzo y abril los padres nos manifestaron que esa situación aún no se había dado, con lo cual les pedimos que acompañen para que exista ese transporte provincial”.

“El Estado Municipal hoy es el único que está acompañando en esta cuestión. Han intervenido distintos actores políticos y sociales, pero hasta el momento es el Municipio el único que ha dado alguna respuesta a los padres”.