Comenzó la vacunación pediátrica contra el Covid-19 en Zárate

Está destinada a niñas y niños desde los 6 meses de edad.

La Secretaría de Salud del Municipio de Zárate dio inicio este jueves al proceso de inoculación contra el Covid-19 en chicos a partir de los 6 meses a los 3 años de edad, que no recibieron ninguna dosis hasta el momento.

De esta manera, dicha franja etaria se incorpora la campaña, luego de recibir la recomendación de uso por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La vacuna es del laboratorio Moderna, y podrá ser aplicada en niñas y niños de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas en niños y niñas de 6 meses a los 2 años 11 meses y 29 días, como así también para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población pediátrica de 3 y 4 años dependiendo de la indicación.

“Estamos muy contentos porque es el inicio de esquema para los mas chiquititos. La pandemia y el Covid sigue, pero en estos últimos meses estamos viendo que los síntomas son mucho más leves, no tenemos tantas muertes por Covid a nivel nacional debido a la vacunación masiva que hubo. Por eso es muy importante tener completo el calendario de vacunación de todas las vacunas que tenemos disponibles”, explicó Fiorella Scafatti, responsable a cargo del área de Salud.

Para que los menores puedan recibir la vacuna es necesario inscribirlos a través de la página vacunatepba.gba.gob.ar o de la app Vacunate PBA. La vacunación se realiza solo con turno asignado previamente y no por demanda espontánea.

El esquema inicial en niños de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días contempla 2 dosis de vacuna separadas por 28 días, al igual que para niñas y niños de 3 y 4 años sin esquema primario. Mientras que, en niñas y niños de 3 y 4 años con esquema inicial completo, se recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo, transcurridos 120 días de completado el esquema inicial.

“A través del Municipio tenemos designados por Provincia, cuatro lugares autorizados para este tipo de vacunación Covid, que son el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, el Hospital Intermedio Aurelio Aleotti (Lima), y los Centros de Atención Primaria de la Salud de FONAVI y Villa Angus”, detalló la profesional.

Scafati, asimismo remarcó la importancia de continuar en simultáneo con la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para aprovechar la oportunidad de recibir el resto de las inmunizaciones que corresponden de acuerdo a la edad: “Cuando se acercan los papás los invitamos a ellos también a que traigan sus libretas sanitarias para evaluarlas y ver si falta alguna dosis de refuerzo. No hay ninguna contradicción en que se coloque la vacuna Covid con alguna vacuna del Calendario Nacional que esté faltando”.