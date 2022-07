Se inauguró un Vivero Comunitario en el Campo Social y Deportivo Municipal

El intendente participó esta mañana del corte de cinta y acto de entrega de equipamiento sumamente valioso para la ejecución de proyectos productivos de la comunidad.

El Vivero busca brindar un lugar de encuentro que permita fortalecer el sentido de comunidad y traducir las capacidades adquiridas en herramientas de salida laboral. De esta manera, los vecinos son los artífices de la producción de plantas, árboles y prácticas sustentables.

En el marco del convenio firmado en el año 2020 entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social que permitió la implementación del Programa Nacional Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales, se entregó, además, insumos a beneficiarios del programa, que corresponden a los proyectos de Yesería, Construcción en seco, Electricidad, Plomería y Albañilería.

La iniciativa pretende ayudar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y equipamiento, acompañamiento institucional, asistencia técnica y formación, favoreciendo la generación de fuentes de ingresos genuinos a través de la comercialización de los recursos que se produzcan.

“Siempre digo que las personas pueden crecer y mejorar. Vivimos nuestra vida pensando por qué hacemos esto, por qué al otro le va bien, pero creo que llegó el momento de preguntarnos por qué no. Y esa es la respuesta a esto, ¿por qué no podemos salir adelante? Yo creo que juntos, coordinadamente con esfuerzo, voluntad y con trabajo vamos a salir adelante, sin lugar a dudas,” manifestó el intendente Osvaldo Cáffaro, luego de adjudicar un tractor y una moto cultivadora para el Vivero Comunitario.

“Es un programa que nuestro intendente municipal gestionó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en plena pandemia, pensando en qué iba a pasar el día después, en la postpandemia. No tenemos destino como ciudad ni como país si no apostamos fuertemente a la capacitación constante, al esfuerzo y al trabajo, y así es como se van logrando las cosas de forma individual y colectiva. Así es como se genera el trabajo genuino. El Estado hace un gran esfuerzo hoy para poder brindar esta oportunidad y que puedan tener herramientas para trabajar, pero siempre tenemos que estar comprometidos con la sociedad donde vivimos” expresó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo.

Los beneficiarios

Son personas de diferentes barrios del partido de Zárate, con perfiles emprendedores, que fueron previamente seleccionados en base a su perfil emprendedor y orientado hacia el desarrollo laboral. Los mismos, recibieron capacitaciones en yesería, electricidad, plomería y albañilería, y los insumos correspondientes para cada labor.

Se realizará un seguimiento de 10 meses, donde deberán acreditar el desarrollo de tareas con dichas herramientas para que las mismas pasen a ser de su propiedad. Mientras tanto funcionan bajo la modalidad comodato.

Se busca que los beneficiarios puedan insertarse definitivamente en la economía formal e incluso puedan llegar a convertirse en proveedores del sector público y privado.

Los insumos y herramientas entregadas

Para el proyecto del Vivero Comunitario se hizo entrega de un tractor y una moto cultivadora.

Para los proyectos de Yesería y Construcción en Seco se facilitaron:

• 5 juego de puntas

• 70 espátulas para pintor

• 1265 lijas para madera

• 256 rodillo lana sintética nº17

• 231 pincel de cerda sintética 5cm

• 6 sierra copa 060mm

• 7 escaleras de aluminio plegable de 4×4

• 5 niveles laser

• 7 kit de reparación de Durlock 9 piezas

• 7 amoladoras angulares 115mm

• 8 taladros inalámbricos

• 35 llanas plásticas de tarquini

• 210 cinta papel 24mm

• 9 atornillador para Durlock

• 7 tijeras de aviación

• 7 roto martillos roto percutor

• 7 caja de herramientas plásticas 16”

• 7 cintas métricas de tres metros

• 24 hunter mix caja por 22kg

Para Electricidad y Plomería:

• 2 taladro atornillador

• 5 escaleras extensibles de 8 escalones

• 10 alicate corte oblicuo

• 13 pasa cables PVC

• 5 martillo galponero de 27 mm

• 15 pinzas universales de 7”

• 5 pelacables automáticos

• 5 laves ajustables de 6 pulgadas

• 5 llaves de diferentes pulgadas (6,810,12)

• 5 termofusora

• 6 tester digitales con buzzer

• 6 destornillador juego

• 10 cintas aisladoras plásticas

• 5 llaves para caño barbero

• 50 rollo de teflón 75 de 4×20

• 50 sella rosca

Proyecto de Pre Moldeados:

• 2 moldes bloquera para 4 bloques de albañilería 90x90x390mm

• 1 puntal de desmolde

• 1 máquina para caños de hormigón vibrado trifásico

• 2 moldes bloquera para 8 bloques pavimento rectangular

• 4 aparejo manual, 1000km

• Carro de traslación manual

• 2 carretillas transportadoras para caños, ruedas neumáticas

• 1 bloquera supervibro motor trifásico

Albañilería y Construcción en General:

• 1 sierra skill ¼ 1400 watts

• 2 amoladoras 4 skill

• 5 andamios, sin ruedas

• 37 pincel de cerda sintética de 5cm

• 25 cucharas de albañil

• 3 rotomartillo

• 1 taladro inalámbrico en kit

• 15 llanas frentista de PVC

• 1 caja de herramientas plásticas

• 3 escaleras extensibles

• 15 espátulas para pintor

• 11 rodillo de lana

• 20 cinta de enmascarar x 50 mts

• 2 hormigoneras reforzadas

• 27 baldes de albañil plástico

• 10 bolsas de 5 kg mix exterior