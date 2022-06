Matzkin: “Los empleados municipales merecen mejorar su sistema de salud, por eso presentamos este proyecto”

El concejal de JUNTOS POR EL CAMBIO, Marcelo Matzkin, presentó en el comienzo de la semana un proyecto de Ordenanza para que los empleados municipales y sus familias puedan optar por enviar sus aportes a IOMA, como vienen haciendo o a otra obra social, porque “en un municipio como Zárate que no adhirió a IOMA es un derecho de los trabajadores que puedan optar por volcar sus aportes a otra obra social” expresó Matzkin ante los distintos medios en conferencia de prensa.

“Tuve que iniciar una acción judicial a nivel personal hace casi tres años para que la justicia admita que el municipio de Zárate nunca había adherido al sistema asistencial de IOMA, parece que en este municipio nadie se pone a leer ni estudiar, porque significa que hace años se le está privando a los trabajadores de tener un sistema de salud muy superior del que tienen” dijo el concejal a lo que agregó “es parte de la desidia de este gobierno para con los trabajadores, no los capacita, no los jerarquiza y tampoco les ha brindado alternativas para mejorar el sistema de salud de ellos y de sus familias” remarcó Matzkin.

El Concejal ha presentado por ello un proyecto de Ordenanza (exp 227/2022) que buscará tratarlo cuanto antes, y para ello buscará el consenso de todos los bloques políticos porque “es para mejorar la calidad de vida al trabajador municipal. Nosotros controlamos, criticamos, con el aumento de tasas lo denunciamos en la justicia, pero también proponemos alternativas constructivas, aunque después el intendente Cáffaro las vete como pasó con los corredores seguros escolares.”

Al finalizar la ronda, Matzkin expresó que “hay muchas cosas por hacer en Zárate, cada vez más por la inacción del municipio y de la provincia, la inseguridad tiene niveles altísimos de violencia y delitos, y los programas de contención municipal son nulos, no nos resignamos a luchar para vivir mejor, y tenemos que jerarquizar a los empleados municipales, aún cuando los quieren precarizados, el mejorar el sistema de salud de ellos es algo que hay que poner arriba de la mesa.”