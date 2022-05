Cómo será el sistema de puntos en licencias de conducir

El scoring en licencias de conducir quedó establecido este viernes con su publicación en el Boletín Oficial. Cuáles son las faltas de tránsito más graves.

A través del decreto 242/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció el sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito en las licencias de conducir.

Conocida como scoring nacional, la propuesta, cuya reglamentación estaba pendiente desde el 2011, contempla como la pena más grave la corrida de carreras no autorizadas en la vía pública y la conducción sin habilitación. Cuando se aplique, las jurisdicciones deberán incorporarla a su normativa local.

“La presente medida constituye un avance institucional y una herramienta gubernamental al servicio del objetivo de reducir la tasa de siniestralidad vial, sobre la base de un criterio de uniformidad y normalización normativa”, reza la norma, que entrará en vigencia a partir de los 60 días de su publicación.

En ese marco, resalta que “corresponde invitar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen en trato, con el fin de unificar los criterios sancionatorios a nivel nacional”.

¿Cómo funciona el scoring?

Algunas de las características principales del sistema para reducir los accidentes de tránsito son las siguientes:

Asigna a los conductores 20 puntos en sus licencias de conducir, que podrán perder en el caso de cometer distintas infracciones.

Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos por infracciones acumuladas, el conductor quedará inhabilitado por 60 días. Por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días; y la tercera, 180 días. Luego se irá duplicando, sucesivamente.

Para el recupero de puntos, los automovilistas pueden efectuar cursos de seguridad vial. Los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, recibirán nuevamente el saldo de puntos.

En cuanto al recupero de puntos para los casos que tengan un saldo parcial mayor a 0 y cuando la persona no haya recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de 2 años, recuperará la totalidad de los puntos, siempre que durante ese lapso no haya alcanzado los 0 puntos.

La aprobación de cursos de seguridad vial otorgarán un máximo de 4 puntos cada uno. La realización de los mismos no podrá ser efectuada con una periodicidad menor a 2 años.

Para el caso de licencias de conducir profesionales, el recupero de los puntos se realizará con periodicidad anual.

Algunos de los cursos son: Seguridad vial y la cultura; Cómo generar hábitos responsables; y Conducción Segura.

¿Cuántos puntos descuenta cada infracción?

Las faltas y la respectiva quita de puntos que dispone el sistema son las siguientes:

Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos

Circular sin RTO (revisión técnica obligatoria): 4 puntos

Circular sin casco: 5 puntos

Circular sin corretajes de seguridad: 4 puntos

No respetar semáforos: 5 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos: 10 puntos

No respetar límites de velocidad (menos del 30%): 5 puntos

No respetar límites de velocidad (más del 30%): 10 puntos

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos

Participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos

