Certificados de Discapacidad: sigue con normalidad su tramitación en Zárate

El Municipio de Zárate sigue llevando a cabo en la Unidad Sanitaria San Martín de Porres los procedimientos para la obtención de los documentos que certifican la discapacidad de una persona y que garantizan derechos imprescindibles.

La jefa de departamento del Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, Paola Schatz explicó que en Zárate la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se viene gestionando de manera normal a pesar de la gran demanda existente como resultado de las prórrogas establecidas durante la pandemia para aquellos certificados cuyo vencimiento ocurría entre los años 2020 y 2021. “Los certificados se entregan normalmente, con el tiempo que conlleva una vez que la gente trae toda la documentación” manifestó.

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

El proceso de evaluación es realizado por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

“Hay que tener en cuenta que la gente hace una Junta virtual, no es presencial, por ello el tema de la conectividad tiene mucho que ver con el paciente, por su conexión si no es buena, o si no tiene teléfono o acceso a internet. Hoy tenemos la renovación de los que quedaron de la pandemia, que sigue vigente, de hecho, tienen otro plazo para renovación. Pero no hay seis meses de demora como dicen” detalló.

“La entrega es normal, tiene un plazo aproximado de 20 días. La gente debe buscar la planilla correspondiente a cada patología en Porres, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Eso lo lleva a su médico de cabecera, y una vez que tenga toda la documentación la debe volver a presentar en Porres y ahí se le da turno para la Junta Virtual” especificó.

La funcionaria manifestó que en la Unidad Sanitaria San Martín de Porres que se encuentra en Pellegrini 1940, se brinda asesoramiento a toda aquella persona que lo necesite y destacó la importancia de la tramitación del CUD para que los vecinos de Zárate puedan acceder a diversas prestaciones que brinda el Estado como es el caso del transporte público.

Por último, aclaró que el Municipio no gestiona el Certificado Médico Oficial (CMO) para Pensión no Contributiva: “Lo hace el Hospital Provincial y después ANSES se encarga de gestionar la pensión. El Municipio sólo gestiona los certificados de discapacidad” concluyó.