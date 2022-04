Cronograma de recolección de residuos por el próximo feriado

El Municipio de Zárate informa que, debido al feriado del próximo viernes 15 de abril se aplicarán cambios en el cronograma de recolección de residuos en la ciudad de Zárate.

Los vecinos que tienen recolección de residuos nocturna de domingos a viernes, no deberán sacar las bolsas el jueves 14 de abril, el servicio se realizará con normalidad el viernes 15 desde las 20:30 hs.

Aquellos que poseen recolección diurna de lunes a sábado, no deberán sacar las bolsas el viernes 15, el servicio retornará a la normalidad el sábado 16 a partir de las 5 hs.

Los que cuentan con recolección de residuos diurna los días lunes, miércoles y viernes no deberán sacar las bolsas el viernes 15, el servicio volverá a la normalidad el lunes 18 a partir de las 5 hs.

Los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábado no se verán afectados.