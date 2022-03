“Aumento ilegal de tasas”: Marcelo Matzkin presentó una medida cautelar en la justicia

“No se pueden pisotear las instituciones, aún no se ha votado una nueva ordenanza impositiva y el Municipio desde enero ha enviado boletas con aumentos promedio de un 60%, nos cansamos del atropello a las instituciones, dijimos que vamos a defender a los vecinos y con esto lo estamos haciendo” declaró el concejal de JUNTOS Marcelo Matzkin.

El edil Marcelo Matzkin, graficó que ante la llegada de boletas de ABL con un aumento no autorizado por el Concejo Deliberante, fueron muchos los vecinos que lo consultaron por la legitimidad del incremento en un 60%, a lo que explicó “a mi también me ha llegado ese aumento desmedido, arbitrario e ilegal, porque no pasó ni fue autorizado por el Concejo Deliberante, a raíz de eso y de un ejecutivo que no escucha y atropella las instituciones, nos presentamos en la justicia para presentar una medida cautelar que frene esto.”

Cabe recordar que fueron dos veces las que el caffarismo intentó aprobar la ordenanza impositiva, pero ambas fracasaron al no contar con el número suficiente de votos de los Mayores Contribuyentes para poder así aumentar las tasas.

Matzkin señaló que como propuesta “nosotros hemos ingresado nuestro propio proyecto de ordenanza impositiva, que en cuanto se empiece el debate lo haremos valer porque muchas son propuestas que hicimos durante la campaña en la que la gente nos eligió mayoritariamente” a lo que agregó “pero antes de cualquier nueva discusión impositiva el Municipio debe dar marcha atrás con los aumentos ilegales hechos y ver la forma en cómo compensa a quienes lo pagaron.”

Para finalizar Matzkin fue puntilloso al declarar que “el Concejo Deliberante es el lugar institucional para aumentar o bajar tasas, así lo establece la Ley provincial, mientras más fortalezcamos el papel del Concejo Deliberante menos chances hay de que sigan haciendo lo que se les dé la gana.”