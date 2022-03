Inseguridad en Zarate: Santilli y Ritondo junto a Matzkin reunidos con vecinos

Los Diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo visitaron Zárate este viernes y junto con Marcelo Matzkin dialogaron con vecinos y visitaron a comerciantes.

Nuevamente Santilli y Ritondo se acercaron a Zárate para una vez más mostrar su apoyo al referente de JUNTOS y actual Concejal Marcelo Matzkin.

Juntos dialogaron con vecinos del Barrio Villa Fox, donde el eje de la charla se basó en la inseguridad que se vive día a día y por lo que vienen haciendo sentir sus reclamos sin lograr respuestas.

Luego Santilli, Ritondo y Matzkin, acompañados por el resto de los concejales de JUNTOS, visitaron a diferentes comerciantes para que ellos también les cuenten las problemáticas que viven en sus comercios.

“Invitamos a Diego Santilli y a Cristian Ritondo para hablar de la inseguridad en Zárate porque además de ser Diputados ambos fueron Ministros de Seguridad y queríamos que ellos hablaran y escucharan a los vecinos, porque nosotros nos metimos en política para cambiar la realidad y para eso trabajamos todos los días” dijo Matzkin luego de dialogar con los vecinos.

Por su parte Ritondo destacó: “Nos llevamos de acá los pedidos de los vecinos y esto que los expresan de que el Intendente no habla ni con el Comisario ni con el Ministro de Seguridad de la Provincia y esto es imposible porque las personas no puede ser rehenes por peleas políticas”.

Diego Santilli por su parte dijo: “Este gobierno no tiene decisión política, no tiene decisión política de defender a los ciudadanos y a las víctimas y termina defendiendo a los delincuentes. Nosotros tuvimos una gobernadora como Vidal y un Ministro como Ritondo que enfrentaba delincuentes y derribaban bunker con actitud y una decisión política que hoy no vemos”.