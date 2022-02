Natalia Blanco: “Cimiotta debe renunciar, puso en riesgo a los vecinos de Villa Fox”

“No hubo medidas de seguridad ni aviso para los vecinos si es que estaban haciendo pruebas, no se les avisó ni a los bomberos ni a defensa civil para accionar sobre alguna contingencia que luego lamentablemente sucedió. Mucho menos se les avisó a los vecinos” dijo la jefa de Bloque de JUNTOS, Natalia Blanco al referirse al episodio del tanque de agua de Villa Fox.

“Cimiotta dice que tienen estudios pero no los muestra al Concejo Deliberante, dice que no va a hacer nada que ponga en riesgo a los vecinos e hicieron algo en el tanque de Villa Fox sin avisarle ni a los vecinos y podrían haber provocado una tragedia. Por la hora que era es común que en el barrio los vecinos salgan a comprar, y no estaban las condiciones de seguridad en el área para que estén haciendo lo que hicieron” dijo Blanco que agregó “Cimiotta faltó a su palabra, y es claro que no tiene ideoneidad para el cargo que necesitan los vecinos para solucionar este tema que Zárate viene arrastrando desde años, debe renunciar.”

A su vez la concejal Blanco dijo que “hoy los vecinos estuvieron con gente de Aguas de Zárate, que les aseguraron que no iban a hacer más pruebas, lo que queremos es que desde el Municipio sean claros y transparentes y saber en qué situación está el tema del agua en Zárate, el oficialismo en el Concejo Deliberante elije esconder el problema debajo de la alfombra y por eso nunca han convocado las sesiones extraordinarias que hemos pedido, debatir la situación del agua en Zárate será algo saludable para nuestra ciudad.”

Para finalizar Natalia Blanco graficó que “Cimiotta juega con nuestros impuestos, fue antes Secretario de Seguridad y todo empeoró, hoy creemos que lo mejor para Zárate es su renuncia y que pongan a alguien que sepa del tema, pero el problema es más profundo y estructural, de años sin mantenimiento donde Cáffaro es el responsable de cuando abrimos la canilla de nuestras casas.”