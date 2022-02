“Hacemos política, no un show” expresó Ariel Ríos

El intendente interino Ariel Ríos se refirió a la medida de fuerza encabezada por el sector de Tránsito y el Cementerio Municipal.

Como consecuencia de la protesta, no se está realizando atención al público en la Oficina de Licencias, por lo cual los turnos otorgados para los días 7, 8 y 9 de febrero para la tramitación de licencias de conducir serán reprogramados y los afectados serán contactados.

La medida afecta también al Cementerio, donde no se está brindando servicio de sepelios en tanto dure la medida de fuerza.

Ante este reclamo con paro de actividades iniciado en el día de ayer por los trabajadores de ambas dependencias municipales, el intendente interino expresó por Radio Munizipium: “Es un conflicto sectorizado en el Municipio. Veníamos hablando, manteniendo el diálogo porque tenemos toda la voluntad de solucionar, pero justamente hoy la situación es más drástica con corte de calle y quema de neumáticos no permitiendo que la gente ingrese a hacer sus trámites de licencias, y atropellando la libertad sindical de sus compañeros”.

Y agregó: “Vamos a comenzar con un marco de paritarias pronto, es algo que tenemos que resolver como todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero es la primera vez que al día dos de un conflicto que se podía solucionar de otra forma se responde de esta manera. Somos respetuosos de las luchas sindicales, del trabajo de todos los gremios, pero de esta forma no. Me animo a decir que esa conducción no se si representa a todos los trabajadores que dice representar y lamentablemente creo que acá hay otros intereses, quizás porque hace unos días otro gremio presentó una solicitud para ingresar al Municipio. Pero el camino es el diálogo y en todo caso, pedir la colaboración del Ministerio de Trabajo”.

“Hay una irresponsabilidad de la dirigencia de ATE muy grande de llevar a sus afiliados a un conflicto que por supuesto, quieren profundizar. Lo que van a lograr justamente son medidas más duras de parte del Ejecutivo Municipal pero la realidad no es el camino. Hay una irracionalidad, no hay un entendimiento y no tiene una representación mayoritaria de todos los trabajadores municipales que piensan distinto y se levantar a trabajar. En ese sentido vamos a proteger también a esos trabajadores que dan servicio todos días y que son parte de la familia municipal” finalizó.