El Municipio incentiva el uso de Pirotecnia No Sonora en Zárate y Lima

El director de Relaciones con la Comunidad del municipio Gustavo Maidana se refirió a la vigencia de la Ord. 4820 que regula el expendio y comercialización de pirotecnia.

Al respecto, dijo el funcionario: “Actualmente hay muchas alternativas tecnológicas sin la necesidad de tener que recurrir a la pirotecnia para disfrutar en estas fiestas. El tema es poder controlar la venta ilegal. Muchos comercios que simulan vender material permitido y no es así. De todos modos, yo creo que no pasa por el control policial, sino que tiene que pasar por la responsabilidad individual. Si voy a comprar algo que hace daño al otro, debería pensarlo, incluso por las mascotas que debido a sus oídos sensibles son afectadas”.

“Lo que tenemos que acentuar es la problemática del ruido. Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que afectamos a otros, y por eso debemos involucrarnos para evitarlo, para ser empáticos con, por ejemplo, los niños, niñas y personas personas grandes con autismo que se sienten severamente afectados por los estruendos”, continuó Maidana.

Abordando la temática de la la manera en que la pirotecnia sonora afecta a las mascotas manifestó: “Los animales no es que se escapan, sino que no saben qué hacer, piden socorro. Se ponen nerviosos porque les hace mal. No aguantan, les genera un dolor que no pueden expresar”.

Por último, hizo un llamamiento a la responsabilidad al decir: “Hay personas que manipulan pólvora de manera indebida. Así, no hay nadie que los registre ni que lo administre, y de este modo los protocolos para que no suceda un accidente no están. Desde el ejecutivo incentivamos luces y colores sí, ruido no. Si todos nos fuéramos con esa frase hoy, tendríamos unas fiestas mucho más lindas”.