Los 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que juran hoy

Los nuevos diputados que juran hoy: 15 para Juntos, 15 para el Frente de Todos, 2 para Avanza Libertad, 2 para el FIT y 1 de Vamos con vos.

Los ajustados resultados en las elecciones generales legislativas en la provincia de Buenos Aires una nueva configuración de la Cámara de Diputados, o al menos del bloque bonaerense.

El reparto final quedó con 15 bancas para Juntos, 15 para el Frente de Todos, 2 para Avanza Libertad, 2 para el Frente de Izquierda y 1 para Vamos con vos. El FDT suma 3 diputados a los que ya tenía y se consolida como primera minoría en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

JUNTOS:

Diego Santilli: ex vicejefe de Gobierno porteño. Casi toda su carrera política se desarrolló en la Ciudad, a excepción de un breve paso por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Carlos Ruckauf.

Graciela Ocaña: diputada nacional con mandato hasta diciembre, renueva su banca por cuarta vez. Fue ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.

Facundo Manes: el primer radical de la lista, el neurocientífico hace sus primeras armas en la política. Perdió la PASO, logró una banca y aspira a la Presidencia en 2023.

Marcela Campagnoli: mano derecha de Elisa Carrió. Es su segundo mandato como diputada.

Danya Tavela: vicerrectora de la Universidad nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA) y ex Secretaria de Políticas Universitarias de Mauricio Macri.

Gerardo Milman: ex mano derecha de Margarita Stolbizer. Se desempeñó en el Ministerio de Seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich. También fue legislador provincial.

María Angel Sotolano: concejal de Quilmes, del armado de Jorge Macri, intendente de Vicente López.

Emilio Monzó: ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ex funcionario de Daniel Scioli, oriundo de Carlos Tejedor. Forma el “peronismo republicano” dentro del PRO.

Gabriela Besana: diputada provincial por la tercera sección, oriunda de Lanús y de extracción radical.

Hernán Lombardi: ex funcionario de la Alianza, se ocupó de los Medios Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, a quien acompañó en distintos cargos.

Margarita Stolbizer: ex diputada nacional y varias veces candidata a Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Líder del espacio GEN.

Alejandro Finocchiaro: Ex Ministro de Educación de la Provincia y de la Nación, con desarrollo territorial en La Matanza. Del PRO.

María Victoria Borrego: ex intendenta de la Coalición Cívica en 25 de Mayo.

Fabio Quetglas: diputado de la UCR, consigue su reelección.

María Folrencia De Sensi: abogada oriunda de Morón, especializada en Seguridad, proveniente del armado de Cristian Ritondo.

FRENTE DE TODOS:

Victoria Tolosa Paz: platense, ex concejal y ex precandidata a intendenta. Hasta este año presidió el Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Daniel Gollan: EX ministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof respectivamente.

Marcela Passo: Del Frente Renovador. Ex intendenta de General Lavalle, vuelve al Congreso de la Nación después de haberse desempeñado en Puertos.

Sergio Palazzo: titular del gremio La Bancaria, muy cercano al kirchnerismo.

Agustina Propato: Legisladora por la provincia de Buenos Aires, esposa de Sergio Berni y oriunda de Zárate.

Leopoldo Moreau: El último “radical K”. Fue senador, diputado y presidente de la Cámara de Diputados, además de candidato presidencial en 2003.

Vanesa Siley: Abogada y sindicalista, tiene mandato como diputada nacional y fue electa en 2017 por Unidad Ciudadana.

Hugo Yasky: otro legislador de extracción sindical. Secretario General de CTA.

María Constanza Alonso: Ex concejal de Chivilcoy y ex directora regional de ANSES. De La Cámpora.

Julio Pereyra: ex intendente de Florencio Varela y ex diputado provincial. Histórico del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

Mónica Litza: dirigente del Frente Renovador, de Avellaneda, directora de ProyectAR.

Daniel Arroyo: ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y ex diputado de la Nación.

Brenda Vargas Matyl: Secretaria de Juventud de La Matanza.

Rogelio Iparraguirre: Dirigente de La Cámpora de Tandil. Concejal.

Mónica Macha: ex diputada nacional y legisladora provincial. Esposa de Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro.

AVANZA LIBERTAD:

José Luis Espert: economista, docente, escritor, productor agropecuario. De ideología liberal.

Carolina Píparo: ex diputada provincial y ex directora de Asistencia a la Víctima. Platense, se volcó a la política luego de sufrir una salidera bancaria en la que murió su hijo no nacido.

FRENTE DE IZQUIERDA:

Nicolás del Caño: exdiputado nacional. Dirigente del PTS. Vuelve al Congreso después de dos años.

Romina Del Pla: titular del SUTEBA La Matanza y ex diputada nacional.

VAMOS CON VOS:

Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte de la Nación.