El Consejo Asesor de Salud remarcó la importancia de la vacunación y los cuidados personales

“El éxito y control de la pandemia lo logramos con vacunación, pero con cuidados personales” recalcó el experto en salud.

En la mañana de ayer, el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo y miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó detalles sobre el estado actual del partido de Zárate en materia de salud y prevención del Covid-19.

El especialista, tras ser consultado por el avance de la nueva variante de Covid-19 denominada Ómicron, detalló: “Entra dentro de la clasificación de variantes de preocupación según la OMS. Es una variante que surge en Sudáfrica, que los primeros reportes los tenemos que a partir del 9 de noviembre. Después empiezan a parecer reportes de detección tanto en Sudáfrica como algunos otros lugares del mundo. En Europa ya se ha detectado, en Bélgica, en Estados Unidos y tenemos algunos casos reportados en Brasil, todos relacionados a viajes al sector de Sudáfrica. Ya hemos pasado por varias variantes hay algunas condiciones, que se llaman de preocupación sobre todo la que se sabe actualmente con Ómicron, es que evade la detección por las técnicas de PCR, lo cual compromete el diagnóstico, esa es la realidad. No hay datos todavía de la efectividad con las vacunas, eso lo tendremos dentro de 2 o 3 meses, cuando las plataformas de vacunas empiecen a aprobarse contra esta variante. Sí, ha habido algunos reportes por ejemplo de la vacuna Moderna, ellos están planteando una tercera dosis de vacuna para cubrir esta cepa”.

Y agregó: “Tampoco se sabe demasiado con respecto a la letalidad y a la capacidad de transmisibilidad, que son las dos cosas que también se tiene en cuenta, sumado a la cobertura de vacunas, a la cobertura que pueden tener los tratamientos disponibles que hay para Covid y que con algunas de las vacunas para las variantes anteriores tenemos bien claro. Pero con esta hay que esperar lamentablemente la información venidera en las próximas semanas”.

Con respecto a los síntomas, Braida explicó: “Son muy similares, no hay mucha diferencia con el resto de la sintomatología. Podemos escuchar que no tiene tanta anosmia y disgeusia, pero el resto de los síntomas son muy parecidos. Cuando se producen mutaciones a nivel de los virus, el tema son las capacidades del sistema inmunitario de escapar a la protección de las vacunas, la protección que podemos ofrecer ante algún tratamiento específico, esas son las características que uno tiene más más en cuenta”.

Evolución de los casos a nivel local

En relación a la tasa de casos positivos en el partido de Zárate, dijo: “Tenemos en 79 casos positivos activos. Con una totalidad de 16 en Lima y los restantes de Zárate. La semana pasada estábamos hablando de 50, 55, 56 casos y hoy nos encontramos con 79. Obviamente es una tendencia que se viene registrando en varios de los partidos de la zona. Esperemos que no sea una tendencia que se mantenga en el tiempo al margen que desde Epidemiología de Provincia se piensa que vamos a tener un pequeño pico cercano al mes de febrero o marzo”.

Ante ello, el experto aclaró que el aumento de los casos es algo que vienen notando. “Por eso hacemos tanto hincapié con las medidas de precaución. Evitar, sobre todo, si estamos sintomáticos seguir circulando, hacer las consultas precoces. Los porcentajes de hisopados positivos siguen siendo bajos todavía. En el Hospital hay sólo un internado actualmente, en la sala común que no estaba vacunado. Lo ideal sería reforzar esas personas que todavía no se han vacunado, para que ingresen al sistema de vacunación. Hoy todas las vacunas disponibles las tenemos casi de manera libre (primera y segunda dosis y libre para los chicos). Se empezó con la vacuna de refuerzo para los grupos inmunocomprometidos, se está inoculando el personal de salud. Las vacunas están, hay que tenerlas presente y aquella persona que hasta el día de hoy no decidió vacunarse tiene que hacerlo, más que nada por una cuestión individual de cuidado, pero también por una cuestión colectiva de cuidado hacia el resto”.

“El 90% de los positivos que hay son todos vacunados en diferentes proporciones, con una o dos dosis, estamos teniendo un 10% de no vacunados. El problema europeo actualmente es que las tasas de internación están cubiertas por gente que no se ha vacunado. Encontrar una persona vacunada con alguna cepa nueva, sea Delta u Ómicron hace que repercuta mucho sobre el sistema de salud. Lamentablemente uno tiene que ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo donde se está replanteando la utilización nuevamente de barbijo en los lugares donde ya se había liberado y lugares han cerrado sus fronteras. Nosotros tenemos que tratar de no llegar a eso y la manera de hacerlo es el cuidado personal y tratar de completar al máximo nuestro plan de vacunación”.

La importancia de la prevención

Tras ser consultado por las medidas de cuidado y prevención ante las festividades que se aproximan, Braida expresó: “La manera de control yo creo que es la responsabilidad individual. Tenemos que ser lo más prudente posible y si nos vamos a juntar con alguna persona, si vamos a tener alguna comida o una despedida, tratar de que no sean tan duraderas y obviamente si hay alguien de ese grupo que tiene que concurrir alguno esos lugares y tiene alguna sintomatología no infravalorarla, no pensar que esa sintomatología que puede llegar a estar sintiendo en ese momento sea gripe, sino hacer la consulta precoz, porque un caso positivo termina siendo el causal de que otras tres o cuatro personas se terminen contagiando. El éxito y control de la pandemia lo logramos con vacunación, pero con cuidados personales”.

“Siempre que ha pasado algo en otros lugares del mundo, en algún momento tenemos repercusión. Hay que tratar de estar conscientes y preparados de cara a eso y avanzar lo más que se pueda con el proceso vacunatorio. Uno no quiere que tengamos el peor desenlace que es la internación y el fallecimiento de una persona. Epidemiología de la provincia viene siguiendo los casos y nosotros tenemos reportes semanalmente de cómo va avanzando cada distrito. Que tengamos un pequeño aumento comparado con los números que veníamos manejando, obviamente que enciende mucho las alertas tanto a nivel a nivel local como a nivel provincial, esa es la realidad” añadió.

El desafío de ser médico en pandemia

Hacia el final, y con motivo del Día del Médico, Braida envió un mensaje a sus colegas: “Les deseo un feliz día a todos. Muchos están cansados, muchos estamos agotados. En parte es lo que nosotros elegimos esta profesión. Nos tocó bailar con una situación no esperada y lo que yo le deseo a todos es que podemos renovar nuestras fuerzas, podamos seguir adelante y sigamos haciendo esto, que es nuestra profesión, con el mayor de los amores”.