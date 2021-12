Finalizó Ciudad Rayuela 2021

El Municipio de Zárate, a través de la Dirección General de Educación, realizó el acto de cierre del programa destinado a los alumnos de 5º y 6º año de todas las Escuelas Primarias del partido de Zárate.

Esta tarde, se llevó a cabo un nuevo final del programa municipal Ciudad Rayuela, en el Teatro Coliseo, con la participación de los alumnos, familiares y comunidad educativa. En la jornada de cierre los diferentes alumnos participantes realizaron la exposición de sus proyectos y un jurado evaluó a los cursos.

Este año participaron del programa 8 escuelas de Educación Primaria de gestión pública y privada de Zárate y Lima, quienes presentaron 13 ideas, que se transformaron en proyectos para pasar a la Gran Final.

El primer puesto fue para 6to C de la Escuela Primaria Nº 3, en la segunda ubicación finalizó 6to B de la Escuela Primaria Nº 3 y el tercer lugar fue para 5to B de la Escuela Primaria Nº 26.

El proyecto ganador fue “El laberinto de las Artes” que involucra la realización de un espacio de esparcimiento novedoso: un laberinto en forma de “Z” en zona Costanera con espacio para muestra de arte itinerante; un espacio de expresión y difusión artística.

Para el curso ganador del primer premio el Municipio otorgó la financiación del proyecto, un viaje al Parque de la Costa, tablets para los alumnos, $200.000 para mobiliario escolar y una notebook para el docente.

El curso ganador del segundo puesto, con el proyecto “Parque Galáctico” recibió un viaje al Parque de la Costa, tablets para los alumnos y el docente y $150.000 para mobiliario escolar.

Y el ganador del tercer premio, con el proyecto “Plazoleta Los Aromas” obtuvo un viaje al Parque de la Costa, tablet para el docente y $100.000 para mobiliario escolar.

El jurado que evaluó y analizó cada proyecto estuvo conformado por la diputada provincial Patricia Moyano, la secretaria de Gabinete Florencia Diez, el secretario General Ariel Ríos, el secretario de Espacios y Edificios Públicos Dr. Matías Enz, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Dr. Darío Raffo, el secretario de Hábitat Arq. Alberto Nicosia, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Mmo. Carlos Pinto, el secretario de Servicios Públicos Alejandro Cimiotta, el secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni, el secretario de Lima Javier Olsen y la presidenta del Consejo Escolar Mariana Vargas.

Verónica Alberro, directora de Coordinación y Asuntos Académicos agradeció a los alumnos, docentes y a las familias por participar y expresó al cierre del evento: “Venimos de un año muy difícil, de meses especiales, pero no queríamos dejar de hacer Ciudad Rayuela. El creador de este proyecto, nuestro intendente, todos los años nos impulsa a seguir generando políticas públicas para que puedan desde lo educativo participar todos”.

“Fue todo un desafío porque lo hicimos en menos tiempo de lo habitual, pero empezaron a tirar ideas de a uno, en parejas, en grupitos y las fuimos analizando y descartando. Finalmente votamos dos que las logramos fusionar en esta idea genial que fue modificándose. A mi me encantan estos programas porque me gusta cuando la escuela sale del cubículo, de la burbuja y son esos momentos que nunca te olvidas. Y participar de esta manera y poner un granito de arena para que Zárate sea mas lindo, que ellos puedan verlo el día de mañana que lo imaginamos nosotros es un sueño, es muy lindo” manifestó el profesor del curso ganador Juan Pablo Migane.

Ciudad Rayuela es una política pública destinada a los niños y niñas de la ciudad, que tiene por objetivo promover y fomentar la participación ciudadana, en torno a problemas que afecten la comunidad, formulando propuestas que contribuyan a mejorar el entorno y condiciones de vida.

Los cursos participantes debieron atravesar una serie de pasos para llegar a la entrega de premios. Primero se postularon sus ideas o proyectos en cada escuela. El equipo técnico del Municipio junto a directivos y docentes los analizaron y acompañaron a los estudiantes a encauzarlos. Luego, se seleccionaron las mejores propuestas por institución, para finalmente elegir los proyectos ganadores, uno de los cuales logrará materializarse.

Los ejes temáticos que se abordaron fueron: Educación, Salud, Innovación Tecnológica, Participación Cívica, Medio Ambiente, Hábitat, Espacios Públicos, Cultura y Deporte.