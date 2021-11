Costa Grande cerró a pura fiesta

En el Anfiteatro Homero Expósito se llevó a cabo el cierre del programa impulsado por el Municipio de Zárate, donde los protagonistas fueron los adultos mayores de Zárate y Lima.

Con la participación de todos los equipos inscriptos, el evento comenzó con un desfile de trajes y disfraces artesanales, donde cada grupo supo demostrar arte y originalidad, mientras eran evaluados por un jurado conformado por Agustina Salvo y Carina López.

Luego hubo momentos de humor y creatividad con la presentación de musicales, que contaron con la participación de los familiares de los abuelos, como así también artistas de nuestra ciudad. Allí, Olga De María, Soledad Torres y Catalina Spinelli, jurados de esa categoría, evaluaron diversos aspectos que cada equipo tuvo en cuenta para el armado de las coreografías.

Como gran cierre, Katunga, legendario grupo musical argentino, conocido por populares canciones como “El Que No Baila Es Un Aburrido” y “El Negro No Puede”, brindó un show musical donde toda la plaza bailó al ritmo de sus éxitos.

Hacia el final, con la presencia de funcionarios municipales en el escenario, se anunciaron los flamantes ganadores: el equipo de “Peinando Canas”, obtuvo el primer premio, que consiste en un viaje a Merlo, San Luis, donde participarán del “Abuelazo” evento que concentra a miles de adultos mayores con un gran baile de disfraces y elección del mejor disfraz. Allí estarán 4 días y 3 noches con acompañantes.

El segundo lugar, fue para el equipo de “Viva La Vida” quienes también viajarán para asistir al “Abuelazo”. Pero en Costa Grande no hay perdedores, el resto de los participantes tendrán un día de campo donde disfrutarán de una jornada de compañerismo.

Además del equipo completo del área municipal de Adultos Mayores, estuvieron la diputada provincial Patricia Moyano, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, el secretario General Ariel Ríos, la subsecretaria de Inclusión Social y Abordajes Integrales Alejandra Castaño y el presidente de Zárate Transporte SAPEM Aldo Morino.

Fueron parte de esta edición de Costa Grande 2021 diecisiete equipos de diez participantes cada uno, de una franja etaria de 55 a 90 años con el objetivo de que los abuelos compartan actividades y tiempo con sus pares, fomentando la solidaridad y la inclusión social.

Silvia, del equipo ganador “Peinando Canas” manifestó con emoción: “Dimos todo para llegar y el sueño se cumplió. Estamos re felices porque todo el esfuerzo que hicimos valió la pena, acá está el resultado”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social expresó “Realmente es un programa que generó mucha participación y que le ha devuelto la alegría de vivir a los adultos mayores. Ellos no lo entienden como una competencia, sino como un lugar de encuentro, donde cada uno puede expresarse y aportar ideas. Ver adultos mayores con estas ganas nos llena de energía”.

“Fue un año maravilloso, después de venir de dos años de pandemia, de encierro, de estar solos en su casa, de no poder salir, poder verse, este Costa Grande fue para ellos mágico y sanador me dicen siempre. Lo disfrutaron muchísimo, poder verse, encontrarse, bailar, cantar, reírse, eso fue Costa Grande, pura diversión, compañerismo, amistad y valores” concluyó Fabiana Ceballos, responsable del área de Adultos Mayores.