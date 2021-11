Actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Como cada 25 de noviembre, fecha conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Municipio de Zárate a través de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes Integrales, en articulación con el Movimiento Social Evita Zárate-Lima y el Honorable Concejo Deliberante, realizó una actividad en el marco de los reclamos para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La misma se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Municipal Tito Alberti, y contó, asimismo, con la participación de concejalas y funcionarias municipales, entre ellas: Alejandra Castaño, subsecretaria de Abordajes Integrales e Inclusión Social, Erica Tiglio jefa de Departamento de Género y Familia, Cristina Anfolisi y Tania Caputo concejalas del HCD.

La fecha elegida para visibilizar, reflexionar y erradicar todo tipo de violencia hacia la misma, comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Por ello, desde el estado municipal se continúa trabajando en la concientización y protección de aquellas vecinas que están pasando por esta situación.

“Hoy no es un día de celebración. Nosotros no celebramos la violencia, nosotros luchamos contra ella. Hay muchos ámbitos en donde luchar, uno es unirse entre todas y formar una gran red de compañía, nunca van a estar solas” manifestó Cristina Anfolisi.

“La resistencia y lucha feminista puso de manifiesto que ya no nos callamos más. Necesitamos atención, protección, contención y acompañamiento. Hoy podemos celebrar la creación, por primera vez en la historia, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es el resultado de nuestras luchas, y que nos brinda la posibilidad de seguir avanzando en la conquista de derechos” expresó Erica Tiglio.

“La idea de hoy es representar en el espacio público todo lo que esta lucha lleva adelante. El día jueves a las 11 de la mañana vamos a estar pintando dentro de nuestra ciudad, un espacio público, para seguir recordándoles a todos que estamos y que vamos a seguir luchando” finalizó la Alejandra Castaño, subsecretaria de Abordajes Integrales e Inclusión Social.

Por su parte, Tania Caputo agregó: “Evidentemente las mujeres de los sectores populares son las que padecen de manera más angustiante la violencia de género, no porque otras no la pasen. Ese es el verdadero desafío, poder responder desde la política, los movimientos sociales, desde el feminismo y construir una sociedad libre de violencia de género y también en general”.