TOYOTA GAZOO Racing presentó la nueva SW4 GR-S en Argentina

La SUV fabricada en Zárate se suma a la familia de productos TOYOTA GAZOO Racing.

Es el segundo modelo GR-S producido por Toyota Argentina

Toyota anunció la incorporación de la nueva SW4 GR-S a la familia de productos de TOYOTA GAZOO Racing. Este modelo viene a ampliar el line up GR-Sport de la marca en la región, luego de los lanzamientos de Hilux GR-S y Corolla GR-S, siendo el segundo modelo producido por TOYOTA GAZOO Racing en Argentina.

La nueva SW4 GR-S presenta un diseño exterior con exclusivos difusores, alerón y emblemas que identifican a esta versión deportiva, e incorpora la pintura bi tono con techo negro para el color blanco. En términos de diseño interior, la SW4 GR-S incorpora butacas en cuero negro con Ultrasuede®, apoyacabezas delanteros con emblemas bordados con el logo GR y pantalla TFT de 4,2” con animaciones de TOYOTA GAZOO Racing. En lo que respecta a su equipamiento, la nueva SW4 GR-S, suma cargador inalámbrico de celular, climatizador bi zona y apertura de baúl con sensor de movimiento del pie.

Desde el punto de vista de la seguridad también presenta importantes novedades, con su nuevo sistema de visión 360°, alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y alerta de punto ciego (BSM). Mientras que el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense incorpora nuevas funciones al sistema de pre-colisión frontal agregando: detección de peatones y ciclistas.

Estas características se incorporan a las prestaciones ya conocidas en esta SUV que se destaca por la Calidad, Durabilidad y Confiabilidad propias de Toyota. La nueva SW4 GR-S mantiene el probado motor 1GD de 2.8 litros con 204 CV de potencia y 500 Nm de torque y suma mejoras significativas en su performace gracias a la configuración de la suspensión que incorpora amortiguadores telescópicos monotubo GR.

DISEÑO EXTERIOR

Con el objetivo de realzar su aspecto deportivo, la nueva SW4 GR-S está equipada con paragolpes delanteros y traseros con difusores aerodinámicos, exclusivas llantas de aleación de 18” y emblemas GR que enfatizan el espíritu de TOYOTA GAZOO Racing en este vehículo. Por su parte cuenta con nuevos faros de tecnología Full Led y luces intermitentes secuenciales.

Además, incorpora espejos y molduras en color carrocería, un exclusivo alerón trasero y la pintura exterior bitono blanco perlado con techo negro, garantizando un aspecto único, impactante, atractivo y sofisticado.

Su portón trasero cuenta con un sistema de apertura y cierre eléctrico con sensor “manos libres” que se activa mediante los movimientos del pie en la parte inferior del vehículo.

DISEÑO INTERIOR

En su interior, la nueva SW4 GR-S cuenta con asientos tapizados de cuero natural y ecológico combinados con Ultrasuede® y costuras en rojo con el emblema TOYOTA GAZOO Racing bordado en el apoyacabezas, placa de identificación GR-S con numero de unidad, panel de instrumentos analógico con dos indicadores y pantalla TFT 4,2” con animación exclusiva GR-S, cargador inalámbrico para smartphones que soportan carga inalámbrica, detalles de interior “Carbon Fiber Pattern”, pedalera deportiva de aluminio, alfombras exclusivas y volante forrado en cuero microperforado, con costuras en rojo y emblema de la división deportiva de la marca.

AUDIO Y CONECTIVIDAD

La nueva SW4 GR-S mantiene el sistema de conectividad con pantalla táctil de 8”: Android Auto® y Apple CarPlay® por conexión USB, con navegador satelital (GPS), TV Digital y función de Bluetooth®, junto a su sistema de audio premium JBL® con 10 parlantes y subwoofer [tweeters (x2), squawkers (x2), speakers (x6) y subwoofer (x1)].

PERFORMANCE

Este nuevo modelo de TOYOTA GAZOO Racing mejora su performance ofreciendo una experiencia de manejo más deportiva gracias a los cambios incluidos en la configuración de la suspensión, como la incorporación de amortiguadores telescópicos monotubo GR.

De esta manera se consigue un vehículo más firme, con menor grado de rolido y mayor solidez, así como una dirección más precisa, con una respuesta más lineal y progresiva en relación al giro del volante.

En cuanto al conjunto motriz está equipado con el motor 1GD 2.8 litros con inyección directa electrónica Common-Rail y una potencia máxima de 204 CV entre 3.000 y 3.400 RPM, con un torque de 500Nm. Este motor se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades y levas al volante. Esta mecánica se combina con el sistema de tracción 4×2, 4×4 y 4×4 Reducida, con accionamiento electrónico, desconexión automática de diferencial y control de tracción activo. Además, suma los modos de manejo Normal, Sport y Eco.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, la nueva SW4 GR-S está equipada con Toyota Safety Sense(*), un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas que combinado con una cámara monocular pueden detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes. Si bien sus componentes primarios (radar de ondas milimétricas y cámara monocular) son los mismos, sus características pueden variar según cada modelo y/o versión.

Esta nueva SW4 GR-S está equipada con: Sistema de pre-colisión frontal (PCS), Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) y Control de velocidad crucero adaptativo (ACC). Como novedad, el sistema de pre-colisión frontal (PCS) agrega a la detección de vehículos, la detección de peatones (durante el día y la noche) y ciclistas (solo durante el día).

Es importante resaltar que estos sistemas están diseñados para asistir al conductor y no para sustituirlo.

*Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no remplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web toyota.com.ar o consulte el manual de usuario.

Esta versión agrega también:

• Sistema de visión 360°.

• Alerta de punto ciego (BSM).

• Alerta de tráfico trasero (RCTA).

A su vez, la Toyota SW4 cuenta en todas sus versiones con 7 airbags: frontales x2, laterales x2, de cortina x2, y de rodilla para el conductor. Tiene además, Control de Estabilidad (VSC), Control de tracción (TRC), Control de tracción activo (A-TRC), Asistente de Descenso en Pendientes (DAC), Asistente de arranque en pendientes (HAC), Control de balanceo de tráiler (TSC), ABS, con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Asistente de frenado de emergencia (BA), Luces de frenado de emergencia (EBS) y anclajes ISOFIX (x2) con anclaje para correa superior (x2). Todas las versiones cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntos para todas las plazas, con pretensionador y limitador de fuerza para conductor y acompañante.

COLORES

La gama de colores de la nueva SW4 GR-S está compuesta por el Blanco Perlado con techo bitono negro (2QJ) y Negro Mica (218).

GARANTÍA

Al igual que todos los vehículos de la marca Toyota en Argentina, la nueva SW4 GR-S posee una garantía transferible de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).

Los clientes de la marca cuentan con el respaldo del Servicio Posventa Toyota, abocado en brindar una buena experiencia, asegurando la disponibilidad de repuestos, y con el soporte del Centro de Atención al Cliente, 0800-TOYOTA, disponible todos los días las 24 horas.

PRECIO

El precio sugerido al público de las nueva SW4 GR-S (MY22) es:

SW4 4X4 GR-S 2.8 TDI 6 AT 7A $8.503.000