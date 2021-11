Juegos Bonaerenses: buen desempeño de deportistas zarateños

Culminaron los Juegos Bonaerenses y la delegación de Zárate logró ubicar al Municipio en el lugar 16 del medallero, entre los 125 distritos de la provincia que participaron.

La competencia, que finalizó el martes, contó con 10.000 participantes de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Con una delegación menos numerosa, dado que las categorías de adultos mayores y personas con discapacidad compitieron en la final de manera virtual, este año los Juegos Bonaerenses pudieron llevarse a cabo una vez más, de manera ininterrumpida a pesar de la pandemia.

En total, los deportistas zarateños que representaron a la ciudad en la final en Mar del Plata, obtuvieron 6 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Las seis medallas de oro conseguidas, fueron gracias a la excelente performance en Beach Vóley de la categoría Sub 14 Femenino de Bianca Turcitu y Hanna Bentancur. Remo fue la otra disciplina que se llevó gran parte de estos logros, de la mano de: Matilde Juárez en la categoría Junior Oficial Femenino; Maitena Pay en Sub 14 Promocional Femenino; Marcos Rojas en Junior Oficial Masculino; Susana Álvarez en Menor Oficial Femenino; Francisco Pagnanelli por Sub 14 Promocional Masculino; y Francisco Moreira en Sub 16 Promocional Masculino.

Por otra parte, las tres medallas de plata llegaron con: María Mercedes Mc Nally en Acuatlón categoría Sub 16 Femenino; Sofía Velázquez en Sub 16 Promocional Femenino de Remo; y Julián Zárate en Sub 16 Promocional Masculino de Remo.

Y las cuatro medallas de bronce fueron logradas por: Jessica Bravo Copacaba con Tenis de mesa Universitario Femenino; Agustina Orsini en Junior Oficial Femenino de Remo; y las restantes medallas por la selección de Básquet Sub 17 Masculino a cargo de: Bautista Cosso, Mateo Sacco, Franco Bonelli, Tomas Franco, Theo Criado, Facundo Dovale, Santiago Pattini, Lorenzo Pacheco, Agustín Berón y Gino Sciamanna.

La delegación fue recibida por autoridades municipales, quienes destacaron el buen desempeño de los jóvenes locales que representaron a Zárate. El director de Deportes, Hernán Albertarrio, expresó: “En esta oportunidad, los resultados deportivos nos ayudaron. Sabemos que tenemos un gran material en los distintos deportes de nuestra ciudad, y eso hoy nos lleva a posicionarnos dentro de los 16 mejores municipios de los 135 que participaron en esta edición”.

Zárate fue representada también en las disciplinas de Atletismo, Bádminton, Básquet 3 x 3 Masculino, Básquet Selección sub 15 Masculino y Beach Vóley Sub 16 Femenino.

En cuanto a las competencias de manera virtual, obtuvo también medalla de oro Mario Urán de la disciplina Fotografía categoría única en Adultos Mayores, quien expresó con emoción: “Me anoté por primera vez en fotografía. Voy a seguir con esto, voy a volver a anotarme porque es lo que me gusta, es mi pasión”. Y en las categorías Juveniles, Agustina Castaño ganó una medalla de plata en Fotografía, y Luisina Salgado medalla de bronce en Cuento.