El Consejo Asesor de Salud afirmó que la baja cantidad de casos positivos activos se debe a la vacunación

En la mañana de hoy, el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo y miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó detalles sobre el estado actual del partido de Zárate en materia de salud y prevención del Covid-19.

El especialista, tras ser consultado por la flexibilización de los protocolos preventivos establecida por el Ministerio de Salud, que modifica las medidas destinadas a prevenir contagios, detalló: “Hay que ver la evolución. Siempre que una medida se empieza a implementar, uno se toma 15 a 20 días a partir de las liberaciones para ver cómo es su impacto en la tasa de contagios. Creo que, si lo analizamos bien, con las últimas liberaciones hemos tenido un pequeño aumento con las pequeñas actividades que no se reflejó tanto en las tasas de internación de las terapias intensivas. Si lo tengo que pensar tranquilamente, creo que estas medidas tampoco van a tener un impacto tan negativo, sino que vamos a ir con la misma cantidad de casos que venimos manejando actualmente”.

Sobre la eficacia de la vacunación expresó: “Obviamente que, al tener tan alta tasa de vacunación, aunque sea con una dosis o dos dosis, uno tiene una inmunidad protectora que genera que no impacte sobre las internaciones. Los pacientes puntualmente que yo he visto, que han llegado a internación y son muy pocos, han sido pacientes no vacunados que por algún motivo o decisión propia han decidido no vacunarse, o era alguna población particular. Esa gente que no se ha vacunado es la que termina internada hoy, pero son muy pocos casos. La persona que está vacunada sí hace enfermedad, pero leve. La indicación de la vacuna es esa, prevenir la complicación grave por Covid”.

Respecto a la baja cantidad de casos positivos activos, explicó: “Esto tiene que ver con la evolución de la pandemia, con el hecho de la vacunación. A veces a nosotros desde el punto de vista sanitario lo que más nos interesa es el hecho de cómo repercute en la enfermedad grave, que es la que termina generando la internación y como consecuencia, la posible mortalidad”. Y agregó: “Hablamos que se indicaba la vacuna de refuerzo para los grupos de inmunocomprometidos, personas que tienen las defensas bajas tanto por una enfermedad primaria como por medicamentos. Esta semana han llegado notificaciones de que se va a seguir con una tercera dosis de refuerzo. La fecha exacta todavía no la tenemos, epidemiología de provincia nos dio una fecha estimativa que sería a partir de mediados de diciembre y principios de enero. Se va empezar con la misma secuencia que teníamos el año pasado: personal de salud, mayores de 70 años y después se van a ir agregando los grupos que se fueron sumando durante el año. La idea es básicamente AstraZeneca y Sputnik; y para una determinada población, las vacunas de ARN”.

En relación a los viajes de egresados, Ariel Braida brindó novedades sobre la realización de hisopados a los alumnos: “La Secretaría de Salud tomó la decisión de realizarlos. Se comienza la semana que viene, los grupos que vayan a viajar se van a ir aquí desde Zárate sabiendo su situación inmunológica con respecto al virus. Se va a hacer test de antígeno, para ello hay que comunicarse con la Secretaría de Salud y sacar un turno. Se van a hacer manera programada porque no podemos recibir cinco escuelas con tres contingentes de 30 alumnos cada uno, pero la idea es que antes de que viajen se hagan los testeos sabiendo que son Covid negativos hacia su destino de viaje. Se van a hacer aquí en el Favaloro, y vamos a abarcar toda la población”.

Por último, teniendo en cuenta la jornada electoral del domingo, concluyó: “Se continuará con todas las recomendaciones, vayamos a concurrir a nuestro sufragio con las medidas necesarias, el barbijo y la distancia tienen que estar, tratemos de mantenerlas”.