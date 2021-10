Matzkin: “Vamos a pedirle al Congreso Nacional que preste atención al problema del agua en Zárate”

Marcelo Matzkin se refirió al problema del Agua en Zárate y va a solicitarle al Congreso Nacional que también tome cartas en el tema.

El candidato de JUNTOS y actual Concejal, Marcelo Matzkin, expresó la necesidad de pedirle al Congreso Nacional que preste atención al problema del agua en Zárate: “Nadie da explicaciones, en algunas escuelas el agua no se puede consumir y los chicos que pueden se tienen que llevar botellas, los mayores sufren por no poder hidratarse y todos tenemos deficiencia de un problema que venimos alertando desde hace años y la gestión municipal no hace nada. Es hora de que elevemos un fuerte pedido al Congreso Nacional y que Aysa dé su versión oficial de lo que realmente pasa en Zárate, porque los zarateños no tenemos una gota de agua.”

“Nadie nos da una respuesta oficial, ningún funcionario se hace cargo, mientras tanto lo único que hacen es salir a controlar precios a un hipermercado. Hoy la prioridad es que abramos la canilla y salga agua, hace años lo venimos planteando y sin embargo no sabemos qué es en verdad lo qué pasa” dijo Matzkin.

En su condición de Concejal Matzkin dijo que el oficialismo no quiere tratar los proyectos presentados por JUNTOS: “Al Concejo Deliberante no vienen y cajonean nuestros proyectos porque ellos no tienen mayoría; mientras que el Intendente culpa a Aysa por las redes sociales. Entonces es hora de que Aysa dé su versión de los hechos y si el municipio cumplió con todo lo que debería haber hecho para que hoy tengamos un servicio como el de otra ciudad.”

Para Matzkin el problema del agua se debe a la falta de gestión por parte del Municipio: “En el resto de las ciudades el tema del agua no es un problema, acá no se le puede echar la culpa a la pandemia, sino a una falta de gestión, de haber usado los recursos de los vecinos en obras que no son importantes y dejarnos a todos sin agua y sin responsable directo.”

“Vamos a pedirle a nuestros diputados nacionales que visibilicen la problemática de Zárate con el agua, y que le pidan a Aysa una respuesta al servicio de aguas de nuestra ciudad” finalizó el candidato de JUNTOS.