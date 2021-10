El Consejo Asesor de Salud recomendó continuar con las medidas de prevención

En la mañana de hoy, el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo y miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó detalles sobre la situación epidemiológica actual del partido de Zárate y del avance de la campaña de vacunación.

En primer lugar, detalló: “Seguimos con la misma tendencia de la semana pasada, estamos rondando los siete o trece casos diarios en esta última semana. Ha habido un impacto, han aparecido casos con requerimiento de internación. En el hospital zonal de nuestro distrito tenemos en total cuatro pacientes internados por Covid, que la semana pasada no teníamos. No hay pacientes internados en terapia intensiva, esa es una buena novedad, por eso se ve la situación con un cierto grado de alerta”.

Con respecto a la variante Delta explicó: “Aún no tenemos datos específicamente de nuestro distrito. Lo que sabemos es de toda la región, que la variante Delta está ocupando casi el 38% de la genotipificación que se realiza. Teníamos en semanas epidemiológicas anteriores 16 o 17%, y en los últimos reportes que fueron hace 15 días se está hablando del 38% ocupado por la variante Delta”.

Asimismo, destacó la decisión del Ministerio de Salud de la provincia de aplicar una tercera dosis de vacuna contra el Covid-19: “Es para grupos de pacientes inmunocomprometidos, es decir, entre los candidatos a recibir dosis de vacunas hay un grupo muy puntual que son los pacientes que han sido trasplantados en los dos últimos años, sea de órganos sólidos o trasplantados hematopoyéticos, pacientes HIV, pacientes que tengan dosis altas de corticoides o alguna droga inmunosupresora son candidatos hoy a recibir la tercer dosis. Generalmente va a ser heteróloga, dependiendo que vacuna recibieron se puede combinar con AstraZeneca. Y los pacientes mayores de 50 años que hayan sido vacunados con Sinopharm también, independientemente de la situación inmunológica, van a recibir una tercera dosis”.

Esta semana, la Secretaría de Salud realizó en diversos puntos del partido de Zárate vacunación calendario, ante ello, Ariel Braida manifestó: “La idea es reforzar y brindar la posibilidad de que aquellas personas que durante estos dos años hayan perdido la oportunidad vacunarse, de ponerse al día. Hay muchas enfermedades por falta de vacunación y son todas inmunoprevenibles. Con las vacunas uno intenta llegar a esa gente que no estuvo este tiempo vacunada y prevenir un brote por ejemplo de sarampión”. Asimismo, informó que este sábado continuará la vacunación libre COVID-19 para mayores de 18 años y vacunación de calendario en la Costanera de 10 a 13 hs.

Como recomendación a los vecinos, concluyó: “Hay que seguir con los cuidados personales, es algo que no podemos dejar. Recomendamos estar muy atentos con los síntomas y hacer las consultas precoces para poder determinar si el origen es algo estacional como puede ser una rinitis común o sin son de patología de Covid para evitar la progresión de la enfermedad en nuestro distrito. Ante síntomas de Covid, realizar los hisopados correspondientes y obviamente mantener el uso del barbijo sobre todo en los ámbitos privados donde haya aglomeración de gente”.