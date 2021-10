Nueva actualización del Consejo Asesor de Salud

En la mañana de ayer, el Dr. Marcelo Schiavoni, secretario de Salud del Municipio de Zárate y miembro del Consejo Asesor de Salud, brindó detalles sobre la situación epidemiológica del partido.

Schiavoni se manifestó contento por la estabilización de casos, pero en alerta, atendiendo al seguimiento diario de los mismos. Asimismo, confirmó que aún no se detectaron casos positivos de la variante Delta: “Veremos cómo responde esta variante a la campaña de vacunación, si llega a aparecer, si hay un crecimiento o no, o si responde como la mayoría de las cepas hasta ahora. Por suerte seguimos con casos leves en caso de internación. Continuamos expectantes y tomando todos los recaudos”.

Luego agregó: “Fuimos uno de los primeros municipios en implementar el plan Detectar provincial de hisopar en los barrios. Fuimos a todos los barrios con la Unidad Sanitaria, salimos a buscar los casos y ver cómo estábamos parados. Hoy por hoy, la cantidad de hisopados es alta, por eso me pone contento y me asombro que sigamos con una estadística baja porque realmente estamos hisopando mucho. Con provincia hay un trabajo en conjunto con tres áreas para hisopar en las escuelas”.

El secretario de Salud explicó que el Municipio está trabajando para realizar vacunación Covid a los alumnos de las escuelas públicas del partido de Zárate: “Eso se trabaja en conjunto con los vacunatorios que van a proveer las vacunas. Es un trabajo una tarea enorme porque hay que tener autorización de los padres, organizar la logística en las escuelas asignadas, y nosotros vamos a vamos a colaborar con enfermeros profesionales y ayudar a la carga de los datos de los chicos. El vacunatorio de Pellegrini tiene asignadas cinco escuelas y el de Villa Carmencita cuatro de Zárate de Lima. Después se va a informar qué colegios son, y cómo vamos a trabajar”.

En relación a la vacunación libre de segundas dosis de Sputnik aclaró que depende de la disponibilidad de los lotes, los vencimientos de los mismos y de la organización, dado que se realizan tres tipos de vacunación, es decir, para tres grupos etarios a la par.

Por otro lado, al ser consultado por el Centro de Aislamiento que funcionaba en el ex Hogar de Ancianos detalló que no fue desmantelado y que los centros montados en los clubes náuticos sólo se desarmaron, pero en caso de aumentar la ocupación de camas por patología Covid están disponibles para su montaje nuevamente.

Por último, teniendo en cuenta que octubre es el mes de la sensibilización sobre el Cáncer de mama, remarcó la importancia del autoexamen mamario y explicó que la Secretaría de Salud cuenta con servicio médico para consultas, realización de ecografías mamarias, eco-Doppler, mamógrafo y su seguimiento, con turnos previos.