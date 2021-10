El Municipio recibió donaciones de insumos para el área de salud

En la mañana de hoy, el Dr. Marcelo Schiavoni, secretario de Salud del Municipio de Zárate y miembro del Consejo Asesor de Salud, brindó detalles sobre la situación epidemiológica del partido y agradeció la donación recibida por parte de empresas locales.

Schiavoni explicó que, fruto de gestiones entre el Municipio y empresas que componen el Comité Zonal de Seguridad e Higiene, la Secretaría de Salud recibió insumos de gran utilidad. “Nos dieron vías centrales y una cantidad importante de máscaras especiales para evitar el contagio por contacto Covid en aquellos agentes sanitarios que están muy expuestos, como los hisopadores, los enfermeros que circulan por zona roja o los mismos médicos. Estamos eternamente agradecidos a este Comité y también a Quilmes, que hizo una donación muy importante atendiendo a la necesidad de los vacunatorios: al de Villa Carmencita con un doble freezer enorme, dado que teníamos algún déficit por la gran cantidad de vacunas que llegaban para el cuidado y el guardado; y en el caso de Pellegrini con una heladera mostrador muy grande que también era necesidad de ese vacunatorio. Aparte de agua, alcohol en gel, alcohol para desinfectar y otras cosas más” detalló el funcionario.

Por otro lado, refiriéndose a la situación epidemiológica, el secretario de salud le solicitó a la comunidad mantener las medidas de prevención para evitar los contagios de Covid-19: “Distanciamiento, uso de barbijo y aquel que no está vacunado concurrir a los vacunatorios”. Y agregó: “Si bien los casos siguen bajos, tuvimos un par de días con 14 casos. La cantidad de hisopados sigue siendo elevada por día y estamos a la expectativa de que esto no vuelva a tener un pico de positivos y todas las complicaciones que podría traer. Estamos tomando todas las medidas preventivas que podemos desde la Secretaría de Salud, con el Ministerio de provincia, interactuando con los vacunatorios, y llegando a mucha gente con las vacunas”.

Asimismo, recordó que la vacunación para mayores de 18 años es libre, y para menores de 18 se requiere inscripción previa en la web www.vacunatepba.gba.gob.ar.

Sobre la inoculación de menores aclaró que durante la semana pasada se llevó a cabo la vacunación en menores de 12 años. “En Pellegrini se vacunaron 800 chicos por día y en Villa Carmencita aproximadamente 300 por día. Y esta semana se arrancó nuevamente con vacunas para jóvenes de 12 a 18 años, pero también con vacunación libre para mayores de 18”.

Por último, con respecto a la variante Delta, explicó: “Tuvimos un caso sospechoso de una viajera que no se pudo tipificar. Ahora se ampliaron los criterios para estudiar los casos sospechosos, antes era muy limitado a quien se le realizaba la tipificación, pero provincia amplió esos criterios. No sería de extrañar que aparezca la variante porque está apareciendo más seguido en varios lugares. En caso de que suceda, se hará todo el seguimiento y las medidas necesarias para ver como responden las vacunas ante la variante” concluyó.