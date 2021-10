Cáffaro bloqueó un proyecto para bajar las Tasas Municipales

El Intendente Cáffaro ordenó a su bloque en el Concejo Deliberante que no le permitan a Juntos por el Cambio presentar un Proyecto de Ordenanza para bajar distintas tasas municipales por la crisis económica y que da alivio fiscal a los sectores más afectados por la pandemia.

Al respecto se refirió el Concejal y candidato de JUNTOS, Marcelo Matzkin: “Es un escándalo que se descuiden así las instituciones. Cada concejal tiene derecho a presentar el proyecto que quiera y ellos pueden votarlo o no. Esta iniciativa busca dar respiro en momentos de crisis y angustia, pero el municipio lo único que quiere es seguir cobrando impuestos”.

“Presentamos un proyecto que busca atender las necesidades de todos los zarateños; y fomentar nuestras industrias y comercios, en momentos donde la economía está muy golpeada” agregó Matzkin.

“El proyecto cumplía con todos los requisitos para ser tratado y el bloque del Frente de Todos no nos permitió presentarlo, una vez más el oficialismo frena proyectos que son importantes para la ciudad y sus vecinos” dijo Matzkin.

Por último Matzkin señaló: “la elección de noviembre es fundamental para que podamos crecer en cantidad de concejales y así poder aprobar estos proyectos que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los zarateños”.

El Proyecto de JUNTOS propone:

1. Eliminar el derecho de Habilitación del comercio para fomentar los emprendimientos.

2. Derogar las sobretasas destinadas al equipo de Basket.

3. Eximir el Derecho de construcción para fomentar la actividad.

4. No cobrar tasa de Seguridad e Higiene los primeros 2 años del primer emprendimiento de jóvenes de 18 a 25 años.

5. Bajar la tasa de seguridad e higiene a jardines maternales, instituciones educativas, salones de fiestas, gimnasios, y tratamientos de salud mental.