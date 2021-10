Victoria Semería: “Que el Municipio y la Provincia dejen de jugar y empiecen a resolver la seguridad en Zárate”

“Luego de algunos trascendidos nos enteramos de renuncias en el gabinete municipal en áreas sensibles, y sin mucha explicación. Hoy nadie sabe quién está a cargo de la seguridad, es un área muy sensible como para dejarla librada al azar, esto demuestra el poco interés que le da Cáffaro al tema y Kicillof también” dijo Semería.

La candidata a Concejal de JUNTOS, Victoria Semería Olmos, se refirió a la situación confusa que hoy vive el municipio de Zárate, donde habrían renunciado el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Sokol, y varios funcionarios más, lo que ha provocado distintos corrimientos dentro del gobierno de Cáffaro.

Ante esta situación explicó que “el Municipio no da la cara, no sólo no hay un Plan de Seguridad cuando tienen más de 200 millones de pesos asignados para invertir, sino que los vecinos no saben con quién ir a hablar para resolver sus temas de seguridad, que bastante mal Zárate está con eso. Nos toman el pelo, se tiran el problema entre ellos mientras nosotros salimos a la calle con miedo que nos roben. Ya todos fuimos víctimas o conocemos a alguien. Cuando nuestros hijos adolescentes salen, estamos pendientes hasta que vuelven, la inseguridad reinante nos genera miedo y nadie se hace cargo, ni el municipio, ni la provincia, y en el medio estamos nosotros los vecinos.”

“Esperamos claridad del Municipio, ni siquiera tienen un boletín oficial para ver las distintas designaciones o cambios de roles dentro del ejecutivo, lo que es evidente es que hay funcionarios que no funcionan, porque la inseguridad está cada vez peor en Zárate y Lima, y ni la Provincia ni el Municipio se hacen cargo, ni tienen la coherencia de sentarse en una mesa ya que son parte del mismo espacio político” afirmó Semería.