Se presentó el Programa de Fortalecimiento Institucional para clubes de barrio

El Municipio de Zárate recibió la visita de Francisco Chibán, director de Clubes Argentinos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en el marco de la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento Institucional para los clubes de barrio.

El programa tiene como objetivo de apoyar a las instituciones deportivas en su proceso de regularización y formalización. Además de la asistencia económica, contempla el asesoramiento técnico para la obtención de personería jurídica y capacitaciones para incorporar conocimientos teóricos y prácticos

Con la presencia de funcionarios, concejales, dirigentes barriales, se dio inicio a la primera etapa, donde se brindará ayuda financiera para que puedan gestionar gastos administrativos como honorarios profesionales, obligaciones impositivas, certificaciones, gastos de rúbrica y de sellados, compra de libros de actas, y pagos de formularios, entre otras necesidades que poseen los clubes. Se proyecta alcanzar a 17 entidades locales que hoy se encontraban presentes como primeros beneficiarios.

El director de Clubes Argentinos explicó que el programa “surge de una problemática, de que muchos clubes no están en regla y a partir de eso no pueden acceder a un montón de beneficios, derechos y programas nacionales. Son fondos del gobierno nacional que van para el Municipio para regularizar los clubes de barrio. Estamos próximos a que se haga el traspaso de fondos para que luego el Municipio, ponga a disposición el recurso humano y las contrataciones de los profesionales que hagan esta tarea”.

Asimismo, el director de Deportes del Municipio, Hernán Albertarrio agregó: “En principio, cada institución va a tener una articulación directa con la Dirección General de Deportes y se articula con la Dirección de Desarrollo Territorial. A medida que vamos viendo las necesidades de cada una, y en que paso están del proceso de regularización, se retoma la documentación para poder culminar con los trámites correspondientes”.

Estas acciones permitirán la subsistencia de numerosas instituciones deportivas de nuestra ciudad.

“Uno lucha todos los días, trata de mejorar en lo institucional, en lo deportivo. Va a ser algo muy importante para el club que presido, los chicos del fútbol infantil y mayor, y también los padres. Va a poder participar mucha más gente. Todo lo que viene y es para ayudar a la comunidad, en el club siempre es bienvenido” manifestó Luis Jacquet, presidente del Club Maipú.

Por otro lado, Sergio Posadas, presidente del Club Central Buenos Aires también destacó el programa: “Para nosotros lo que implica es asegurar la parte administrativa del club que, obviamente como muchos clubes, la tenemos atrasada. Tener la personería jurídica al día es como tener el DNI de la persona, que nos va a permitir movernos en todo ámbito, no sólo estatal, sino también privado para poder llegar a obtener subsidios, ayuda que todo club necesita”.

“Hay clubes que como nosotros no tienen recursos y esto nos viene maravillosamente bien porque la verdad que no se llega a veces a fin de mes. El club se está haciendo de a poquito y esto va a beneficiar principalmente a los chicos que van a practicar y a sus padres que son los que ayudan al club” expresó Delia Vera, de la comisión directiva del Club San Miguel.