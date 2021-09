El Consejo Asesor de Salud de Zárate afirmó que los casos siguen en baja

En la mañana de hoy, el Dr. Daniel Mautisi, miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó una nueva conferencia de prensa, en la cual se refirió al estado de la situación sanitaria del partido de Zárate.

“Lo más importante es que no tenemos un número cero de casos, pero el día lunes en todos los operativos incluido el de Favaloro, hubo un solo caso positivo sobre 85 testeos. Al día de la fecha tenemos una incidencia de 0,25. Hacía más de un año que no estaba tan baja. Y una tasa de totales de 70, siendo el valor normal hasta 150 casos en los últimos 14 días” detalló Mautisi.

“El Hospital Favaloro está más descomprimido en cuanto a lo que es Covid. En realidad, lo que está aumentando son las patologías propias de la época: el resfrío, la gripe leve y la bronquiolitis en los niños” agregó. “La única solución es estar vacunado, por supuesto con las dos dosis, y seguir manteniendo distancia, usar barbijo y cuidarnos”.

Con respecto al plan de vacunación explicó que se llegó a 50.554 segundas dosis y 83.649 primeras. Y manifestó que el día viernes se vuelven a aplicar primeras dosis en forma espontánea en mayores de 18 años.

Luego destacó la importancia de los operativos de detección de casos que continúan realizándose con la misma frecuencia, de manera itinerante y a los docentes de las escuelas: “Hasta ahora no hemos tenido un solo caso positivo en los Detectar docente que se hacen lunes, miércoles y viernes”.

Por último, el Dr. Mautisi remarcó: “Uno ve más optimista el estado de la patología Covid en la actualidad, pero no hay que bajar los brazos”.