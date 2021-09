Nuevo informe epidemiológico del Consejo Asesor de Salud

En la mañana de hoy, el Dr. Marcelo Schiavoni, Secretario de Salud del Municipio de Zárate, brindó una nueva conferencia de prensa, en la cual se refirió al estado de la situación sanitaria del partido de Zárate.

En primer lugar, describió el escenario actual y la cifra de casos confirmados de COVID-19 al día de la fecha: “Hoy la cantidad de casos es de 3 positivos, con una tasa por debajo del 0,5 de incidencia. Para nosotros es muy importante, una alegría, dentro de todo lo que pasamos en pandemia que esté aflojando y que se mantenga en el tiempo. Igualmente, siempre estamos expectantes si en algún momento vuelven a subir los casos. Pero viendo que ya llegamos a los 47.000 vacunados con segunda dosis y que esto está directamente relacionado con la baja de casos positivos y con las tasas de internación y principalmente en terapia de los casos Covid, es un panorama alentador, pero no definitivo”.

En relación a un posible avance de la tercera ola explicó: “Estuvimos esta semana nuevamente reunidos con la epidemióloga del Ministerio de Salud y con nuestro asesor el doctor Braida, porque se esperaba en agosto, pero no pasó. La variante Delta no se ha detectado en la zona y lo que se esperaba que tenía que suceder no sucedió, las curvas van en descenso”.

“El plan de vacunación sigue firme en el tiempo con una buena cantidad ya de segundas dosis que se aplican día a día. Zárate es uno de los principales municipios que se ha mantenido estable en la recepción de vacuna, hubo algún bache, toda la región lo ha sufrido, pero en ese sentido estamos muy bien parados” agregó el Secretario de Salud.

Con respecto al trabajo que se realiza en el sector insular remarcó: “Es una prioridad la asistencia tanto de Salud como de Desarrollo Humano. Permanentemente se trabaja en territorio, se hacen los censos de salud, la asistencia alimentaria cuando corresponde, la campaña de vacunación de calendario y Covid que lo hemos hecho en isla a domicilio, como así también el trabajo de zoonosis, de bromatología con lo que es la vacunación antirrábica en perros y gatos y ahora el programa de castración en islas que lo estaremos implementando el mes que viene”.

“Sobre la situación no Covid estamos en estos días analizando ampliar la asistencia sanitaria en las salas que se cerraron durante la pandemia y en algunas sociedades de fomento hacer asistencia en enfermería con la redistribución de personal. Estamos evaluando con el intendente la manera más propicia para empezar una reapertura progresiva y llevar la salud no COVID-19 a los barrios”.

Por último, Schiavoni aclaró en relación a las medidas de prevención de cara a las próximas elecciones: “Estamos trabajando principalmente para que el domingo esté disponible la Secretaría de Salud para asistir cualquier inconveniente sanitario que pueda sufrir en alguno de los puntos de votación. Ese armado ahora la tarde lo terminamos de cerrar, el cual también va a participar el sistema de emergencias SEMU. Estaremos alerta a cualquier asistencia que pueda surgir por alguna emergencia o por algún brote espontáneo Covid”.