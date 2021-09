Se agotaron los turnos para la tramitación de DNI y pasaportes

El Municipio de Zárate informa a la ciudadanía que, debido a la gran demanda que tuvo el operativo para tramitar los documentos y pasaportes, ya no se asignarán más turnos.

Debido a la gran demanda obtenida, el Municipio informa que tanto jueves como viernes no se darán más turnos, ya que se atenderán los trámites que se acercaron en la jornada de hoy y que no pudieron ser atendidas debido a la capacidad limitada del operativo.

Al respecto, el subsecretario de Control e Inspección General Lisandro Frutos explicó: “Lo que se decidió hacer es asignar los turnos a las 200 personas que podían hacer el trámite hoy y como había realmente mucha gente, quisimos respetar a esas personas que hicieron la fila durante la madrugada. Por ello se las anotó y se asignaron turnos para el jueves y viernes, de forma tal que ya se cumplimentó con todos los turnos hasta el viernes inclusive”. Por ello, solicitó a los vecinos que no se acerquen porque ya han sido otorgados todos los turnos.

“Analizaremos la situación, veremos si más adelante se podrá volver a coordinar una instancia como esta en conjunto con el Ministerio del Interior y lo comunicaremos como siempre” expresó Frutos.