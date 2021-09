Precandidata a concejal Gallea: “En estos tiempos de crisis debemos bajar los impuestos”

María Elena Gallea, la precandidata a concejal de Facundo Manes en Zárate, Lima y Escalada se refirió a los comercios y las PyMEs, “vamos a seguir presentando el proyecto que le solicita al Intendente Cáffaro que elimine tres fondos de la tasa de seguridad e higiene”, explicó.

“En este tema debo ser muy sincera, a mi no me la tienen que contar”, enfatizó Gallea, “como todos saben soy comerciante, y al igual que ustedes he sufrido y padecido el encierro más prolongado de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires”, comentó Gallea, “hace un tiempo un colega me preguntó, ¿María, será que el Intendente no nos quiere?, lamentablemente no tengo la respuesta, pero los hechos demuestran falta de interés por nosotros”.