El Consejo Asesor de Salud de Zárate afirmó que los casos siguen en baja

En la mañana de hoy, el Dr. Daniel Mautisi, miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó una nueva conferencia de prensa, en la cual se refirió al estado de la situación sanitaria del partido de Zárate.

En primer lugar, describió el escenario actual y la cifra de casos confirmados de COVID-19 al día de la fecha: “El parte de hoy confirmó cuatro casos en Zárate y uno en Lima. Positivos activos totales tenemos 585 en el partido. Fallecidos por suerte no hay notificados. Y el total de casos a la actualidad es de 15.609. Como vienen observando, los casos siguen en baja y tenemos una incidencia de 0,39 normal y una tasa de totales que hacía rato que no estaba en el rango de la normalidad: 131. La cantidad de camas ocupadas es francamente muy baja, no llega al 20%”.

También contó que continúa el plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19: “La cantidad de dosis totales es de: 127.753, primera dosis: 83.176 y segunda dosis: 44.577”.

Con respecto a los casos de enfermedades no Covid, es decir, estacionales explicó: “Lo que se está viendo es un corrimiento de lo que decimos ´la curva´. En realidad, los casos de bronquiolitis en niños uno los espera al comienzo del invierno y no en esta época. Bronquiolitis y gripe ustedes ven que hay mucha, pero como si se hubiera corrido todo hacia la primavera verano. Vamos a ver qué pasa con esto el año que viene. Igual, la mayor cantidad de testeos se está haciendo sobre esa masa poblacional, aunque dé negativo permite estar alerta sobre lo grave que es el Covid. En las guardias, la cantidad de consultas tiene un promedio bastante estable, es decir vuelve a testearse la enfermedad común, la peligrosa y todas las enfermedades crónicas: diabetes, cardíacas, etcétera”.

“Como siempre decimos, hay que seguir cuidándose, mantener el distanciamiento y barbijo” remarcó Mautisi.