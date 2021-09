Marcelo Matzkin: “Hoy en la condiciones actuales es más fácil fundirte que tener el comercio habilitado”

En su recorrida por el centro y los barrios de Zárate, el precandidato a concejal de JUNTOS, Marcelo Matzkin, dialogó con distintos comerciantes que le hicieron llegar su preocupación por las tasas municipales que abonan y por lo engorroso de los trámites para poder habilitar un comercio.

“Hoy en la condiciones actuales es más fácil fundirte que tener el comercio habilitado, pueden pasar 4 o 5 años y no tenés el negocio habilitado” dijo Matzkin.

El actual Concejal también comentó: “Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza que está aprobado, pero el Ejecutivo Municipal no lo ejecuta, que es: que el comercio minorista, que no elabora productos, abra con una habilitación automática que se genera con una declaración jurada. Tenemos que empezar a confiar en el ciudadano, que el comerciante habilite el comercio por una declaración jurada y después el municipio salga a controlar, si mintió el municipio lo clausura”.

“Hay que generar el ámbito para que haya más comercios en Zárate, pero la política del gobierno de Cáffaro no es fomentar la inversión privada, para ellos la inversión privada es mala palabra. Un comercio habilitado paga tasas y genera fuentes de trabajo” finalizó Matzkin.