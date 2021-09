Diputada Paris: “Tenemos que ir a votar y demostrarles que no nos rendimos”

La legisladora provincial, Sandra Paris, quien apoya a la lista de Facundo Manes y María Elena Gallea brindó declaraciones, “Tal cual lo expresa Manes, no vamos a renunciar a la ética, no vamos a renunciar al bien común, no vamos a renunciar a nuestra patria”.

Paris se encuentra acompañando fuertemente a la lista local de Juntos #DarElPaso, “es muy importante que este 12 de septiembre todos vayamos a votar, debemos demostrarle al Kirchnerismo que no vamos a renunciar a nuestros sueños”.

Al tiempo que Paris comentó, “Quiero tomar la palabra de Facundo: “Les pido que no solo vayan a votar ustedes, convenzan a cada vecino, a cada amigo y cada amiga, que lo que está en juego es el futuro de la Argentina, porque se está generando espiral de abajo hacia arriba, con el peronismo republicano, con el radicalismo, con el Pro, con el progresismo y sobre todo con la sociedad civil. Tenemos que ir a votar, es la única manera de rebelarnos contra este sistema que no quiere que cambie nada”. “Porque mientras a todos nos va mal, mientras nos enfermamos, ni podemos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y desempleados, hay muchos que viven de privilegios. El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía”.

Por último, enfatizó, “sabemos que no va ser fácil, todos los días nos rompen o dañan un cartel, nos acusan de mentiras, pero acá estamos, porque los argentinos de bien nunca nos rendimos”, “en Zárate, Lima y Escalada vamos con todas nuestras fuerzas y con más esperanza que nunca a votar la lista de Manes y Gallea”.