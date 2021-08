Matzkin sobre Inseguridad: “Tenemos que dejar de tirar la pelota afuera”

El precandidato a Concejal por JUNTOS recorrió el CIMoPU junto con el Intendente de Campana Sebastián Abella y puso el eje en “el no diálogo entre Cáffaro y la Provincia por la seguridad en Zárate.”

Marcelo Matzkin, actual Concejal y precandidato a Concejal por JUNTOS en la lista que encabeza Diego Santilli, visitó la ciudad de Campana para interiorizarse con el Intendente Abella sobre la gestión que llevan adelante en materia de seguridad.

Ambos recorrieron el CIMoPU (Centro Integral de Monitoreo Público Urbano) y allí Abella le mostró a Matzkin como trabajan en conjunto con la Policía de Provincia de Buenos Aires, con el centro de monitoreo colocado estratégicamente al lado de la Comisaria y con personal policial trabajando dentro del mismo. “Está al lado de la comisaria y hay personal policial en el CIMoPU porque ellos son los que tienen el contacto con los patrulleros y hacen un seguimiento desde aquí con las cámaras” contó Abella.

Por su parte Marcelo Matzkin destacó la importancia de que trabajen juntos la Prevención y la Policía: “esta bueno visitar Campana porque es una forma de entender que se puede trabajar distinto. Lo que más me asombra, más allá de la inversión, es la coordinación entre la prevención con la Guarida Urbana y la Policía que conviven en un mismo lugar, que comparten información para el bien común, tienen contacto entre ellos para una emergencia y donde no hay ningún tipo de división entre dos esferas que en Zárate estamos acostumbrados que no pueden trabajar en conjunto y eso es responsabilidad del Intendente. Acá tenemos un Intendente como Abella que deja de lado cuestiones que pueden ser de contenido político y decide trabajar por el bien común de Campana, un ejemplo de lo que se puede hacer, no todo es echarle la culpa a la Policía que hace un trabajo enorme, pero también necesita que el Municipio con su presupuesto le de las herramientas para que pueda actuar”.

El Municipio de Campana continúa invirtiendo en materia de seguridad para prevenir el delito como el propio Abella le contó a Matzkin. “Tenemos la aplicación que se llama ‘Alerta Campana’ que el vecino baja la aplicación que es gratuita, ante una emergencia activa la alerta, nos suena aquí y por el gps del teléfono y acudimos con el patrullero q está más cerca al lugar del llamado. Estamos llegando a las 600 cámaras, es una necesidad permanente, los vecinos nos exigen cada vez más y por eso contamos también con el lector de patentes en cada ingreso a Campana, cuando detecta un auto con una patente que no puede circular por la vía publica suena una alarma y ponemos la inteligencia de las cámara para ver los movimientos de ese auto en la ciudad” resaltó Abella.

“Las cámaras están para prevenir y ayudar, la Policía ayudando al municipio y el municipio poniendo inversión a disposición de la Policía y de la Justicia, eso es lo que nosotros venimos diciendo que no pasa en Zárate. Hay un municipio que le echa la culpa a la Provincia sin entender que podrían trabajar en conjunto y que todos estaríamos mucho mejor. Tenemos que dejar de tirar la pelota afuera, invertir y coordinar con la policía que tiene ganas de trabajar y si en Campana eso demuestra, porqué no se puede hacer en Zárate” expresó Marcelo Matzkin.