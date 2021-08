De Lucca subió al Podio en la Master Max

El piloto de Zárate, Gabriel De Lucca, llegó al podio en la Fecha Doble de Rotax y se establece entre los 8 mejores de la Master Max.

Gabriel De Lucca disputó el pasado fin de semana el evento Doble de Rotax Buenos Aires, por las fechas 6 y 7 de la temporada. Integrando la divisional Master Max, el volante zarateño, completó un gran fin de semana sobre el kartódromo porteño, donde alcanzó el podio en la tarde del domingo.

La Fecha #6 tuvo su desarrollo el día sábado, sobre el trazado N°2 de Buenos Aires. Los comienzos fueron difíciles para De Lucca. Su gran experiencia con karting nacionales, lo llevó a este nuevo desafío, en el que aún está tomando confianza con “los importados”, en esta categoría. En la clasificación, le correspondió el 9° registro. En las mangas sabatinas tuvo suerte dispar. En la primera se vio relegado al P14, mientras que, en la segunda, mantuvo su P9. Su mejor trabajo en este 6° capítulo de Rotax, lo completó en la Final, en donde escaló a paso firme hacia los primeros lugares. Cerró su debate en las primeras posiciones por la detención anticipada de la carrera con Bandera Roja (P4).

Sobre esta primera parte, explicó: “Arrancamos complicados. Nos falta conocer más la categoría. En la primera manga, largué 9° y en la largada me acomodé 4°, pero cometí un pequeño error en la “1”. En la segunda manga tuve la posibilidad de remontar, pero no lo intenté para no caer en el mismo error. En la final me solté, quería ser yo, quería ser rápido y avanzar. Largué en el P11 y pude pasar en todas las curvas. Cuando estaba 3°, la carrera se paró con “Roja”, así que me quedé con el 4° puesto, que tenía en la vuelta anterior”.

Y con respecto a su expectativa para la Fecha #7, afirmó: “En la final, vi que podía, y me animé. Tuvimos récord de vuelta gran parte de la carrera, pero castigué mucho la goma. Espero que mañana no me complique y podamos volver a terminar adelante”.

El domingo, por la Fecha #7, la clasificación mostró a Gabriel en muy buena forma (3°). En las mangas, completó dos buenas carreras, siempre manteniéndose en el lote de punta (P3 y P4). Pero sin dudas, la final de este 7° capítulo le dio la posibilidad de demostrar todo su potencial y en una carrera vibrante, luchó por los escalones del podio con firmeza, hasta alcanzar el P2, desde donde lo recibió la caída de la cuadriculada

En su análisis del resultado de este compromiso, aseguró: “El balance que nos deja esta fecha es muy bueno. Hace poco que estoy en esta categoría. Son mis primeras experiencias con un auto importado y lo estoy interpretando fecha a fecha, con la ayuda de Sergio, mi amigo de toda la vida”.

“Creo que tuve el auto más rápido del fin de semana, pero nos faltó redondear. No podía estirar el frenaje para superar a Hernán, porque nos íbamos a tocar. No tuve chance de pasarlo. Me voy conforme con este resultado. Estoy muy feliz”, agregó.

Luego contó sobre lo que tiene por delante: “Se vienen dos fechas fundamentales para terminar el campeonato. Espero poder ir a entrenar a Evita y que no me aparezca ningún dolor de una vieja lesión. Hoy estuve excelente. Me faltó un poco de físico para poder girar todas las vueltas en menos de una décima, pero estuve muy bien”.

Finalmente completó: “Quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, Sergio Capece, al SC Kart, a Brune, a Jorge, a Axion por el motor, y por supuesto a mi familia, y a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Grupo MZ”.

Con los resultados obtenidos en esta presentación, Gabriel De Lucca logró con escasas presentaciones dentro de la categoría, ubicarse entre los 8 mejores de la Master Max. El próximo compromiso por este torneo será el sábado 11 de septiembre, con cronograma acotado, en el circuito de Ciudad Evita.

RMC BUENOS AIRES 2021 – EVENTOS #6 y #7

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA

MASTER MAX

Fecha #6

Clasificación: 1. D´Atri, Tomás 48,681

1ª Manga: 1. Latorre, Hernán, 2. Amboade, Gastón, 3. Polvera, Javier, 4. Iglesias, Leandro, 5. Bonvin, Matías, 6. Parodi, Alejandro, 7. D´Atri, Tomás, 8. Consolini, Omar, 9. Pérez, Claudio, 10. Silva, Matías, 11. Giraldez, Leonardo, 12. Causillas, Alejo, 13. Di Crocco, Hernán, 14. De Lucca, Gabriel, Nc. Cambria, Stefano, Sv. Piñeiro, Maximiliano, Ex. Merlino, Ariel.

2ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Latorre, Hernán, 3. Amboade, Gastón, 4. Polvera, Javier, 5. Di Crocco, Hernán, 6. Parodi, Alejandro, 7. Bonvin, Matías, 8. Merlino, Ariel, 9. De Lucca, Gabriel, 10. Causillas, Alejo, 11. D´Atri, Tomás, 12. Cambria, Stefano, 13. Silva, Matías, 14. Giraldez, Leonardo, 15. Pérez, Claudio, 16. Iglesias, Leandro, 17. Consolini, Omar.

Final: 1. Amboade, Gastón, 2. Piñeiro, Maximiliano, 3. Latorre, Hernán, 4. De Lucca, Gabriel, 5. Bonvin, Matías, 6. Di Crocco, Hernán, 7. Merlino, Ariel, 8. Causillas, Alejo, 9. Cambria, Stefano, 10. Polvera, Javier, 11. Parodi, Alejandro, 12. Silva, Matías, 13. Consolini, Omar, 14. Pérez, Claudio, 15. Giraldez, Leonardo, 16. Iglesias, Leandro, Nc. D´Atri, Tomás.

Fecha #7

Clasificación: 1. Piñeiro, Maximiliano 50,728

1ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Amboade, Gastón, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Latorre, Hernán, 5. Cambria, Stefano, 6. Di Crocco, Hernán, 7. Parodi, Alejandro, 8. Pérez, Claudio, 9. Giraldez, Leonardo, 10. Polvera, Javier, 11. Causillas, Alejo, 12. Bonvin, Matías, 13. Silva, Matías, 14. Consolini, Omar, Nc. Merlino, Ariel, Sv. D´Atri, Tomás, Ex. Iglesias, Leandro.

2ª Manga: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. Iglesias, Leandro, 3. Amboade, Gastón, 4. De Lucca, Gabriel, 5. Latorre, Hernán, 6. D´Atri, Tomás, 7. Cambria, Stefano, 8. Merlino, Ariel, 9. Causillas, Alejo, 10. Di Crocco, Hernán, 11. Polvera, Javier, 12. Giraldez, Leonardo, 13. Parodi, Alejandro, 14. Silva, Matías, 15. Consolini, Omar, 16. Pérez, Claudio, 17. Bonvin, Matías.

Final: 1. Piñeiro, Maximiliano, 2. De Lucca, Gabriel, 3. Latorre, Hernán, 4. Amboade, Gastón, 5. Cambria, Stefano, 6. Di Crocco, Hernán, 7. Bonvin, Matías, 8. Causillas, Alejo, 9. Parodi, Alejandro, 10. Iglesias, Leandro, 11. D´Atri, Tomás, 12. Silva, Matías, 13. Merlino, Ariel, 14. Polvera, Javier, 15. Pérez, Claudio, 16. Consolini, Omar, Nc. Giraldez, Leonardo.

Campeonato Extraoficial: 1. Amboade, Gastón 518 – 2v, 2. Piñeiro, Maximiliano 380,5 – 2v, 3. Cambria, Stefano 315,5 – 1v, 4. Latorre, Hernán 302, 5. Di Crocco, Hernán 300,5 – 1v, 6. D´Atri, Tomás 297, 7. Magrino, Silvio 237, 8. De Lucca, Gabriel 189, 9. Polvera, Javier 160,5, 10. Giraldez, Leonardo 116,5, 11. Parodi, Alejandro 109,5, 12. Estrada, Santiago 102, 13. Pérez, Miguel 102, 14. Pérez, Claudio 91,5, 15. Merlino, Ariel 88, 16. Carreira, Gustavo 85 – 1v, 17. Causillas, Alejo 78,5, 18. Janson, Fernando 77, 19. Iglesias, Leandro 76, 20. Consolini, Omar 74, 21. Bonvin, Matías 72, 22. Saa, Cristian 67, 23. Ibarra, Sebastián 61, 24. Silva, Matías 49, 25. Bertolaccini, Mario 27, 26. Fichera, Javier 20, 27. Ginner, Bruno 14.