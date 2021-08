Nuevo informe del Consejo Asesor de Salud de Zárate

En la mañana de hoy, el Municipio desarrolló un nuevo abordaje sanitario territorial destinado a la detección de casos positivos de coronavirus.

En esta oportunidad, la Unidad Sanitaria Móvil de la Secretaría de Salud, se ubicó en la esquina de Pinto e Islas Malvinas, del barrio Matadero, para que los vecinos puedan acercarse a realizar testeos de Covid-19 en caso de sospechar estar cursando la enfermedad.

Asimismo, el Consejo Asesor de Salud actualizó a la comunidad sobre la situación epidemiológica en la que se encuentra el partido de Zárate.

El Dr. Marcelo Schiavoni secretario de Salud del Municipio explicó: “Seguimos recorriendo la ciudad, acá es la segunda vez que venimos. Por suerte se desarrolla de manera tranquila, con la colaboración de la gente del barrio que se presenta y consulta. Seguimos trabajando, no bajamos los brazos”.

Con respecto a la situación epidemiológica dijo: “Por ahora sigue estable la ocupación de camas. La internación por Covid es menor al 34% en las clínicas, en el Hospital Zonal la situación está tranquila y el centro de aislamiento CEDA sin pacientes”.

Sobre la campaña de vacunación expresó: “El fin de semana tuvo poco trabajo el club Pellegrini porque no le había asignado turnera provincia, había vacunas, pero no turnos asignados, así que fue vacunación libre. Y la Sociedad Vecinal de Villa Carmencita (en Rawson 1563) está funcionando muy bien, es un lugar más amplio y cómodo”.

“En números redondos estamos más o menos en 80.000 vacunados con primeras dosis y 25.000 con segundas. Ahora empieza la campaña de segundas dosis, de las primeras la demanda espontánea es muy baja, o sea que estamos llegando al 100% de la población que tiene intenciones de vacunarse. Ahora estamos esperando para la semana que viene para reforzar segundas dosis de Sputnik que fue el principal déficit. Si nos proveen las vacunas Sputnik o Covishield que está homologadas para segundas dosis ya empezaríamos a cumplir el objetivo” añadió el secretario de Salud.

Luego se refirió a los vecinos que se aplicaron hace más de un mes la primera dosis de la vacuna y ya tienen turno de vacunación asignado para la segunda, pero no recibieron notificación: “Les pedimos que se acerquen y consulten en los vacunatorios. Si tienen turno asignado, en la turnera se van a poder vacunar.”

“Asimismo, desde la Secretaría de Salud estamos reforzando todo lo que es patología no Covid, en el Hospital Favaloro con alta complejidad, mamógrafo, ecografía y en los CAPS con pediatría, clínica, control del embarazo, y tramitación de certificados de discapacidad” finalizó.