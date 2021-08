El intendente recibió a la remera Evelyn Silvestro

Ayer por la tarde, la remera zarateña fue recibida por el intendente Osvaldo Caffaro luego de su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La deportista, flamante ganadora de la “Final C” en la Categoría Doble Scull Ligero Femenino en Tokio 2020, fue felicitada por el intendente y distinguida con una placa por su desempeño y por representar al país, llevando a la ciudad a uno de los más altos niveles competitivos.

Silvestro, se mostró muy feliz por la experiencia vivida y expresó: “Fue un orgullo enorme, recibí mucho cariño de mi ciudad, muchos mensajes felicitándome. Me di cuenta cuando llegué a Zárate que le di una alegría enorme a la ciudad y eso me llena el corazón y me pone muy contenta. Me entregaron un presente muy lindo, estoy agradecida por eso”.

En el recibimiento se encontraba también el director de deportes, Hernan Albertarrio quien manifestó: “Fue un momento lleno de emociones donde pudimos concretar la visita de Evelyn en el Palacio Municipal junto al intendente Osvaldo Caffaro, luego de su vuelta de los Juegos Olímpicos 2020. Fue un reconocimiento por todo lo que ha hecho durante este ciclo olímpico y por haber concretado la clasificación. El Municipio siempre acompañando desde un principio en todo lo que tiene que ver con el apoyo al deporte. En este caso, en el año 2019 compramos una embarcación para que Evelyn se pueda preparar y así poder clasificar para estos juegos”.