Matzkin habló del problema del Agua en Zárate en Crónica TV

El Concejal y precandidato de JUNTOS, Marcelo Matzkin, estuvo el sábado en Crónica TV donde expuso el problema del agua que aqueja a Zárate desde hace tiempo “es un problema de años que esta gestión descuidó y hoy los zarateños lo sufren.”

“El 80% de los zarateños tienen problemas con el agua, o por falta de agua o por baja presión, esto no puede seguir así, por eso visibilicé el tema a nivel nacional para que las autoridades del municipio, de la provincia y de la nación hagan algo. Se echan la culpa mutuamente y en el medio estamos nosotros los vecinos” dijo Marcelo Matzkin.

El candidato, que acompaña a Diego Santilli, aseguro que “yo mismo vivo en un barrio donde no tengo agua corriente, ni cloacas, y donde los días de lluvia no se puede transitar por el estado de las calles, así que sé muy bien de lo que hablo, porque lo vivo todos los días” y aseguró que “elegí quedarme en Zárate para luchar por cambiar esta realidad en la que vivimos la mayoría.”

Matzkin también apuntó a los análisis bacteriológicos del agua, y explicó que “no hay información disponible por parte del Municipio, cuando pedimos transparencia en todos los ámbitos municipales también nos referimos a que sean claros sobre el estado potable del agua que hay en los distintos barrios, exigimos saber el estado de la poca agua que hay en nuestra ciudad.”

Recorriendo Zárate todos los días, el precandidato de JUNTOS, tiene una visión hasta generacional de esta elección donde “queremos plantear como moldear a Zárate de acá al futuro, si con las nuevas generaciones, o con los mismos de siempre, hasta me pareció saludable para la democracia que en otros espacios políticos, personas de mi misma edad hayan querido participar de estas elecciones como una alternativa que lamentablemente no se dio. Nuestra ciudad necesita de una mirada donde aprendamos de los más grandes, pero también donde contemplemos la visión de la juventud que quiere protagonismo y ser escuchada para tener a nuestro Zárate querido inserto en el futuro” contó Matzkin.

Para finalizar Matzkin enfatizó que “mientras el agua sea un problema, la salubridad de nuestra población está en riesgo, ni Cáffaro ni ningún funcionario dan respuestas desde hace mucho tiempo; hoy los vecinos abren la canilla con la incertidumbre de si sale algo o no, esto no puede seguir así.”