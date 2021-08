El Tren Sanitario estará mañana en Lima

Este viernes se llevó a cabo la última jornada del Tren Sanitario en la ciudad de Zárate.

Manteniendo las acciones sanitarias preventivas que estuvo brindando a la comunidad, el Tren Sanitario se despidió de la ciudad con una gran concurrencia de vecinos y vecinas que durante los últimos tres días se acercaron para inscribirse y vacunarse contra el Covid-19, realizarse hisopados, aplicarse vacunas del calendario, efectuarse exámenes rápidos de HIV y de Sífilis, y atención médica.

Desde temprano, el Municipio estuvo acompañando la actividad con la Unidad Sanitaria Móvil de la Secretaría de Salud del Municipio y con la colaboración de diversas áreas municipales que estuvieron brindando información y asesoramiento a los vecinos que se arrimaron a la zona de la estación de trenes, sobre los diferentes programas con los que se está trabajando actualmente a nivel local.

El Secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni, estuvo presente en el lugar y realizó un balance de los tres días seguidos de actividad: “Sinceramente no esperábamos tanta gente vacunada contra el Covid acá en el tren sanitario. Fue una sorpresa. Por suerte estábamos preparados para recibir más de lo que nosotros esperábamos. El Municipio colaboró con todo lo que es el tren sanitario de provincia. Con pediatría, obstetricia y odontología. Y eso también lo estamos aplicando en los CAPS que están en cada barrio. Tenemos la esperanza de seguir avanzando y a mediano plazo seguir agregando controles y atenciones de todas las patologías no Covid, así que estamos muy contentos”.

A partir de mañana sábado y hasta el domingo, el tren estará en la estación de trenes de Lima, donde con la misma operatoria, en el horario de 9 a 16 horas, se continuarán brindando las mismas atenciones.

El Dr. Schiavoni también explicó que se está trabajando para la apertura de un nuevo vacunatorio: “Eso fue una gestión que realizamos con IOMA. El Punto IOMA SUTEBA lo vamos a mudar ediliciamente a la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita. Es un lugar mucho más amplio, techado, con una recepción que no será en la vereda, sino con gente sentada en un gimnasio. El circuito va a ser mucho más cómodo. Ahora está trabajando la gente de Sistemas en la conectividad, que es indispensable para la carga de pacientes, la Secretaría de Seguridad haciendo todo lo que es la seguridad preventiva, con cámaras, y el control de las heladeras para las vacunas que es importantísimo. Estamos terminando de resolver eso para realizar la mudanza tranquilos. Debido a ello, el Punto SUTEBA quizás esté unos días cerrado y sin turnos asignados”.

Por último, en referencia a la falta de vacunas ocurrida durante el fin de semana en el centro vacunatorio que funciona en el Club Pellegrini, que obligó a dicho lugar a suspender por unos días las inoculaciones, manifestó: “Realizamos una gestión para que no nos vuelva a pasar. Se está abasteciendo cada 48 horas. Ayer a la tardecita, el Club Pellegrini estaba justo con las vacunas que tenía que aplicar hoy por turnera. Así que hoy temprano, con nuestros móviles del Municipio fuimos a Región V y buscamos por asignación de ellos un refuerzo de vacuna para que el Club el fin de semana pueda realizar la tunera de segunda dosis.