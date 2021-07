El Consejo Asesor de Salud actualizó a la comunidad sobre el escenario epidemiológico actual

En la mañana de hoy, el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo y miembro del Consejo Asesor de Salud de Zárate, brindó una nueva conferencia de prensa, en la cual se refirió al estado de la situación.

“Esta semana se continuó con la misma tendencia de los últimos 15 días, la tasa de ocupación de camas ha descendido. También lo venimos notando con la cantidad de hisopados positivos. Siempre uno dice que la tasa de positividad de los hisopados de la totalidad que se realizan tiene que ser menor al 30%, y hoy esto ronda el 15%, eso habla de menos positividad. Se sigue hisopando mucha gente. Existe la coexistencia de enfermedades virales que, quizás el año pasado no hubo, como la gripe, la influenza y los demás virus de infecciones respiratorias, que van conviviendo, quizás la consulta viene más por ese lado. De todos modos, al estar congestionados, con fiebre, entran en el protocolo Covid y se hisopan igual” explicó Braida.

Y agregó: “Hay que continuar con las medidas que siempre repetimos, a pesar de que esté todo más tranquilo, que el plan de vacunación haya avanzado, con mayor cantidad de población con una o dos dosis, eso hace que la circulación viral de Covid disminuya y estemos en esta situación de amesetamiento con menor tasa de casos y menor tasa ocupación de camas”.

Con respecto a las cepas aclaró: “Nosotros todavía no tenemos reporte de circulación comunitaria de cepa Delta. En la zona no tenemos ningún viajero internacional que haya incumplido con sus normas de aislamiento y tampoco que haya sido infectado y descubierto la variante Delta”.

Y para finalizar, en relación al plan de vacunación expresó: “Viene avanzando, como todos sabemos hoy se ha liberado a través de la provincia Buenos Aires la vacunación para mayores de 18 años. No se requiere turno, te podés dirigir directamente a un centro de vacunación sin el turno y te vacunás. Estamos a la espera de las autorizaciones (que eso pasa por ANMAT) para la vacunación de los menores de 12 a 17 años, que seguramente va a ser la vacuna de Moderna que ya estaba en el país, con una muy buena tasa de cobertura. El registro está abierto en www.vacunatepba.gba.gob.ar. Allí está la opción para 12 y 17 años. Hay dos opciones: niños con discapacidad, que ahí entrarían todos los chicos con alguna comorbilidad, o sin comorbilidades. Las personas que reúnan este criterio, con sus tutores o padres les recomendamos que realicen la inscripción porque está por salir seguramente y prontamente la autorización para poder vacunarse”.