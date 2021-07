Nueva actualización del Consejo Asesor de Salud de Zárate

En la mañana de hoy, el Consejo Asesor de Salud brindó una nueva conferencia de prensa, en la cual el Dr. Ariel Braida, médico infectólogo manifestó: “Por suerte el panorama viene en mejoría en los últimos 15 días. Las tasas de incidencia de casos vienen en descenso, eso se refleja en la ocupación de camas de terapia intensiva que hoy es del 30% en la ciudad, y en las camas de internación para casos moderados. No hay demasiados pacientes en el Hospital Zonal Virgen del Carmen. Ha disminuido mucho tanto los ingresos y las consultas por guardia. Aquí en el Hospital René Favaloro, estamos hisopando a casi 70 personas por día tanto de protocolo por enfermos, como por contacto estrecho que es otro de los protocolos”.

Con respecto a las nuevas cepas explicó: “A nivel nacional sabemos que son 29 casos de la variante Delta, 29 viajeros y un contacto estrecho. Nosotros enviamos hace 20 días atrás un muestreo, fueron 5 muestras de pacientes que se internaron y tuvieron neumonía, y de las 5 tuvimos resultados esta semana que dieron todos para cepa de Manaos. Esa es la cepa que ha afectado a los pacientes en este tiempo. Es un muestreo corto, porque el criterio para enviar las muestras al instituto Malbrán (quien se encarga de esa técnica), es que el paciente esté con neumonía y tenga alguna dosis de vacuna. Entonces a veces no se puede mostrar toda la población que uno quisiera, pero es representativa, es la tendencia nacional, casi el 35% corresponde a esa cepa”. Y agregó: “Eran todos casos de circulación comunitaria, ya lo veníamos registrando desde enero en los reportes país que se encargan de la genotipificación y de estudiar que cepas están dando vuelta. Es una cepa que ya está instalada en el país”.

En relación a la edad de los contagios indicó: “La tasa de edad este año estuvo más baja, hemos visto mucha proporción de pacientes internados con neumonía moderada o grave y menor de 50 años. Quizás corresponde a una cuestión de que es gente que no se vacunó, que no tenía una o las dos dosis, y que a su vez es la que más circula, va a trabajar, anda en la calle, tiene más actividad”.