Axel Kicillof: “Se avanza a un ritmo imposible”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se mostró contento por el avance de la campaña de vacunación.

Axel Kicillof se mostró satisfecho con la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Los números, que aceleraron de forma notable el último mes y medio, llevaron a que la inmunización con al menos una dosis supere al 60% de la población.

“La velocidad que ha tomado la campaña de vacunación es realmente formidable. Hemos aplicado 1.916.000 vacunas en doce días en la provincia de Buenos Aires. Es estupendo haber conseguido este avance, y tenemos números muy alentadores”, destacó el Gobernador.

Luego desglosó la situación y explicó que de los 17 millones de habitantes, 12 millones son mayores de 18, que hasta hoy es el universo vacunable. “De esas 12 millones de personas prácticamente 10 millones ya están inscriptas”, indicó Kicillof. Representa un 80% del total.

Y de los 12 millones 7,6 ya están inoculados con al menos una dosis de las diferentes vacunas que se distribuyeron en la Provincia. Es el 61% del universo vacunable. Entre los grupos de riesgo, el porcentaje de vacunación es todavía más alto: 96,5% en mayores de 60 años y 88,7% entre los que forman parte del grupo de riesgo.

Junio, el mes de la vacunación en la Provincia

El avance más importante se notó en junio, luego de que el cuello de botella internacional que demoraba la llegada de vacunas se destrabe. Así, las 1,7 millones de dosis aplicadas en mayo prácticamente se duplicaron en el mes del invierno, y totalizaron 2,8 millones. La mayoría para primeras dosis.

El ritmo no afloja en julio, que marca cifras para batir todos los récords: cada día se vacuna contra el coronavirus entre el 0,8% y el 1% de la población bonaerense. Por ahora, la cifra más alta coincidió con una campaña extra en fecha patria: el 9 de julio, día que se liberó la vacuna para mayores de 40 años y se lanzó un operativo casa por casa, 190.935 bonaerenses recibieron el pinchazo.

¿Cuándo se obtendría la inmunidad de rebaño en la Provincia?

Ante el avance de la campaña de vacunación, la pregunta sobre la inmunidad de rebaño recurrente. Sin embargo, la gestión de Axel Kicillof optó por la prudencia, y prefirió evitar dar fechas. Error aprendido: en diciembre del año pasado el anuncio grandilocuente no tuvo su correlato en la realidad, y la demora en la llegada de vacunas generó frustraciones y críticas.

“No somos afectos a dar fechas ciertas en el marco de tantas variables e incertidumbre. Preferimos ir anunciando a medida que se avanza, y se avanza a un ritmo absolutamente imposible”, remarcó el Gobernador.

En ese contexto, sí aprovechó para deslizar una chicana: “Hubo un medio que decía que no íbamos a poder vacunar a todos este año”, sostuvo, en relación al diario Clarín, que el 24 de enero publicó en su tapa que durante 2021 quedarían sin vacunar los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades.

En ese rango etario y sin enfermedades de base, hay 3.823.125 bonaerenses inscriptos, de los cuales 1.871.918 -el 48,96%- ya fue inoculado con al menos una dosis. Además, el Gobernador anunció hoy “vacuna libre” para mayores de 35 años en todo el territorio, y para los mayores de 18 en las ciudades protegidas, es decir, las que ya hayan completado su vacunación.

El miedo de Axel Kicillof a las vacunas y a la cepa Delta

Por último, el gobernador Axel Kicillof repasó algunos de los obstáculos que se presentan en la campaña de vacunación, e insistió nuevamente en la necesidad de empadronar a voluntarios para aplicarse la vacuna.

“Hay gente que le tiene miedo a la jeringa, es algo que ocurre, es normal, sobre todo varones. Es un hecho, y me incluyo”, reveló Kicillof. “Pero bueno, me han vacunado, me han sacado sangre. Participo del programa para medir la inmunidad y me hago esos estudios, así que se supera el miedo a la vacuna”, agregó y alentó a recibir el pinchazo.

“Tiene algunos efectos de fatiga, dolor corporal, pero se pasa y de la que te salva es infinita. Es un trabajo pedagógico de explicar lo que significa. Lo que logramos con una vacunación masiva es que el virus se difunda menos”, insistió.

Respecto a la cepa Delta, mencionó una vez más la necesidad de “hacer todo lo posible” para retrasar su llegada al país y circulación comunitaria. “Hoy estamos en una carrera vacuna contra virus. Nosotros aceleramos la vacunación pero el virus logró acelerar los contagios con las nuevas variantes”, concluyó Axel Kicillof.

