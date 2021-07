Avanza de manera dinámica la vacunación en Zárate

En la mañana de hoy, el Consejo Asesor de Salud de Zárate brindó una nueva conferencia de prensa para actualizar a la comunidad respecto al panorama sanitario del partido de Zárate.

El Dr. Marcelo Schiavoni, secretario de Salud del Municipio y miembro del Consejo Asesor de Salud, manifestó respecto al avance del plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus en la ciudad: “Estamos contentos con la evolución de la campaña de vacunación. Hoy se comenzó en forma masiva la aplicación de segundas dosis para los que tenían pendiente la misma. El Club Pellegrini tiene casi mil turnos asignados en la fecha, el Punto IOMA también tiene unos cuantos turnos asignados. Se va a estar vacunando hoy y mañana con segundas dosis de Covishield, así que le pedimos toda la población que esté atenta a la asignación del turno por la aplicación o vía mail. Y si alguien tiene dudas que se arrime a cualquiera de los dos puntos vacunatorios a consultar. Y el viernes, si no hay ningún inconveniente, se estarían aplicando segundas dosis de Sputnik”.

También explicó: “Estamos realmente contentos, se ha ampliado el horario de atención porque no se da abasto con la cantidad de gente. Por suerte no hay grandes colas, la gente está tranquila, sentada esperando la vacunación y en la puerta no había más de 10 personas en la fila esperando, respetando el distanciamiento y demás protocolos. Todo aquel mayor de 45 años, se puede ir a vacunar con el DNI. Le pedimos a todo aquel que tenga la voluntad de vacunarse que se arrime a esos puntos”.

Por último, el secretario de Salud se refirió a los resultados obtenidos de los abordajes sanitarios territoriales destinados a la detección de casos positivos: “Casi 900 personas se han evaluado a lo largo de estos de estos días con una positividad del 25%. Gente que, si no hubiésemos ido al barrio, no hubiésemos detectado que era positiva de Covid-19, por ser asintomática, o tener pocos síntomas y no sospecharlo. Por eso, invitamos a los vecinos que tengan alguna duda o quieran consultar, vamos a estar mañana en Pellegrini y Calle 54, barrio El Progreso y Los Pomelos, a partir de las 10 de la mañana, para hacer triage, consulta e hisopar en caso de ser necesario”.