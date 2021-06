Sigue abierta la inscripción para el programa Egresar

Todos aquellos jóvenes que quieran finalizar sus estudios superiores están a tiempo para anotarse al programa de becas de ANSES.

La iniciativa busca garantizar el egreso efectivo de los y las jóvenes que terminaron de cursar el secundario entre 2016 y 2020 pero que aún no tienen el título o certificado analítico porque adeudan materias.

Los/as estudiantes inscriptos/as en el programa Egresar, podrán acceder a una beca de $5.000 que se paga mensualmente por cuatro meses y se puede renovar por un cuatrimestre consecutivo más (8 meses total). Cada estudiante podrá cursar hasta dos trayectos educativos (la integración de conocimientos por ejemplo en ciencias básicas, sociales, etc.) por cuatrimestre. Si una vez que pasaron, adeuda materias, se debe inscribir nuevamente. Una vez anotado, el seguimiento o la renovación se realiza en la página del Progresar 2021 de ANSES.

La cursada se desarrollará de agosto a noviembre de 2021 y es solo para secundario normal (bachilleres).

La inscripción finalizará el viernes 16 de julio. Si bien la misma es realizada por cada estudiante a través de la plataforma del programa Egresar (https://egresar.educacion.gob.ar/Inscripcion/Inscripcion.aspx), el Municipio de Zárate puso a disposición cuatro puntos de apoyo y asesoramiento para anotarse a la beca: Universidad Popular, Centro Cultural Tito Alberti, CEPAM de barrio España y Estación de Lima, en el horario de 9 a 15 hs. También se encuentra disponible el mail: [email protected] y el teléfono: 3487 15 654739 para consultas.

Requisitos para acceder a la beca Egresar:

– Ser argentino/a nativo/a por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años previos a la solicitud.

– Tener dieciocho años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca.

– Integrar un grupo familiar o percibir ingresos cuya suma no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

– Haber cursado el último año de la educación secundaria común entre 2016 y 2020 y tener materias pendientes de aprobación para recibir el título.

– Inscribirse al Plan Egresar

– Presentar en la Escuela Sede asignada en la fecha de inicio del Plan Egresar la documentación solicitada para certificar la regularidad.

– Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva.