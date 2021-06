El intendente supervisa el avance de importantes obras para la ciudad

Paulatinamente se reanudan las acciones de mejora de la infraestructura deportiva local suspendidas a causa de la pandemia.

El Municipio de Zárate continúa ejecutando obras de mejoramiento y recuperación del Velódromo Municipal, un espacio de integración e inclusión para cientos de chicos, donde se practican diversas disciplinas deportivas.

En la mañana de hoy, el intendente Osvaldo Cáffaro recorrió la cancha de hockey de césped sintético, que permitirá a los deportistas locales tener un espacio adecuado para realizar dicho deporte.

De esta manera, el intendente destacó el compromiso que la ciudad conserva con el deporte: “Es importante seguir manteniendo la esperanza y el horizonte con la inversión en el deporte, era una necesidad enorme porque muchos chicos y chicas se iban a jugar a otra ciudad porque no tenían esta cancha de hockey. A pesar de la pandemia y de todas las dificultades que tenemos, poder seguir pensando en el deporte es fundamental”. Y agregó: “Hay una serie de obras de infraestructura y de equipamiento, no solo en lo deportivo, vamos a impulsar un plan tremendamente grande. Estábamos haciendo otras actividades en la pandemia, y los recursos fueron afectados a estas actividades”.

En el lugar también estuvo presente el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos quien expresó: “En una segunda etapa, vamos a evaluar la demarcación, la iluminación del lugar y el complejo, que no solo va a convivir con la actividad de hockey, sino integrarse con el resto de las actividades. Es el acceso al deporte de parte de la gestión municipal, poniendo muchísimo énfasis. Empezar no solamente a imaginar, sino a accionar post pandemia, que es parte de lo que el intendente nos está pidiendo”.

Por último, el director General de Deportes Hernán Albertarrio explicó: Esto involucra una obra en la mejora de infraestructura deportiva, en este y en otros tantos lugares. También hay un proyecto municipal en el Club Dorrego, y en el Campo de Deportes Municipal que se está realizando una obra a través de Nación en articulación con el municipio. Estamos frente a una cancha de césped sintético con las medidas reglamentarias, como cancha única de la ciudad. Sabemos que en la ciudad nunca hubo canchas de estas características, y hay muchos deportistas de nuestra ciudad que hoy están emigrando a otras ciudades porque no pueden seguir jugando a nivel federado. Es construir las bases de un deporte que no tiene solidez en la localidad de Zárate.”