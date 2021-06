Un nuevo operativo de detección de casos se llevó a cabo en Villa Fox

En la mañana de este lunes, las unidades sanitarias móviles del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nuevamente se hicieron presentes en la ciudad para la realización de hisopados a casos sospechosos de Covid-19.

En la plaza de Villa Fox ubicada en Justa Lima y Larrea, se montó un triage para que los vecinos puedan acercarse, responder una serie de preguntas que definen si se está atravesando síntomas compatibles con el Covid-19 y, someterse a un hisopado en caso de ser necesario, cuyo resultado se obtiene en pocas horas. Asimismo, continuó la inscripción para la vacunación y el abordaje casa por casa por parte de equipos municipales para rastrear casos asintomáticos.

En el lugar se hicieron presentes miembros del Consejo Asesor de Salud de Zárate: el Dr. Gustavo Morán y el Dr. Marcelo Schiavoni, quien explicó sobre el operativo: “Generalmente se hace un promedio de 100 casas por día y se evalúan alrededor de 500 personas con un cuestionario. En promedio se hisopan entre 15 y 30 personas acuerdo al barrio y hemos tenido días donde se diagnosticaron 5 casos positivos y en otros 15 casos. Es importantísimo poder diagnosticar aquellas formas asintomáticas que tienen altas probabilidades general contagio”.

Con respecto a la campaña de vacunación contra el Covid-19 que continúa en marcha, el Dr. Schiavoni agregó: “Lo que queremos remarcar a la población en general, es que hay una gran parte de la población que no se ha inscripto. Estimamos que es un cuarto de la población que todavía no se ha notado en el Vacunate y que le correspondería la vacuna, y eso es importantísimo para la organización de los vacunatorios y la llegada de más vacunas.

Por otro lado, el Dr. Gustavo Morán actualizó respecto a la situación de las terapias de los centros de salud del partido de Zárate: “En el hospital un 75% de la sala común está ocupada con Covid y un 50% de terapia intensiva también está ocupada. Eso nos da un rango de tranquilidad entre comillas, no tendría que haber ninguno en terapia, ni casos de Covid. La terapia polivalente está completa por casos que no corresponden a Covid. Se están viendo muchos contagios en el rango etario de 50 a 30 años y esto tiene que ver con la falta de precaución” finalizó.