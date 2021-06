TOYOTA cumplirá en Portimao su carrera número 100 en el WEC

TOYOTA GAZOO Racing escribirá un hito más en su historia cuando el GR010 Hybrid

Hypercar salga a la pista en las 8hs de Portimao, en lo que será la segunda fecha del FIA World Endurance Championship 2021 (WEC).

Las 8hs de Portimao se convertirán en la carrera número 100 de Toyota en el nivel más alto del WEC. Desde el debut del auto 83c en los 1000km de Fuji en octubre de 1983, los prototipos de Toyota han participado en 99 carreras del Campeonato Mundial de Resistencia.

Tras una histórica primera victoria del Hypercar en Spa-Francorchamps, los campeones del mundo se enfrentan en una nueva competencia a la Scuderia Cameron Glickenhaus y Alpine. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, en el # 8 GR010 HYBRID, lideran la clasificación de pilotos después de ganar en Spa, mientras que Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López, en el # 7, comenzaron su defensa del título en tercer lugar.

Portimao es una nueva sede para el WEC, convirtiéndose en el vigésimo primer circuito en el que Toyota ha participado en carreras de autos deportivos del Campeonato del Mundo desde esa primera carrera en 1983, ganada por Derek Bell y Stefan Bellof en un Porsche 956. El debut del primer Toyota, el 83C, vio a Kaoru Hoshino, Keiji Matsumoto y al que sería ganador de Le Mans, Masanori Sekiya, clasificar noveno, mientras que Derek Daly, Geoff Lees y Toshio Suzuki no pudieron participar debido a un choque en los entrenamientos.

A través del trabajo duro, el espíritu de equipo y la mejora continua, los resultados y el rendimiento progresaron durante los años siguientes y Toyota ganó su primera carrera del Campeonato del Mundo, con el TS010 en Monza en 1992, en su tercera temporada completa. Desde esa primera victoria, Sébastien ha obtenido la mayor cantidad de victorias, ganando 18 veces, y también ha participado en más carreras para Toyota que nadie, 60 antes de Portimao.

Hasta el momento, Toyota ha ganado 31 de las 99 carreras que ha participado del WEC, finalizando en el podio en más de la TOYOTA cumplirá en Portimao su carrera número 100 en el WEC mitad con un total de 78 podios en 56 carreras. El objetivo del equipo es continuar aumentando este número en Portugal.

Si bien Portimao es una nueva sede en el WEC, para TOYOTA GAZOO Racing es familiar ya que ha llevado a cabo de manera regular las pruebas de sus autos a lo largo de varios años. El equipo visitó Portimao durante diciembre 2020, donde el GR010 HYBRID completó su primer test.

Sin cambios permitidos en los hypercars durante la temporada, el GR010 HYBRID mantendrá las especificaciones de la carrera en SPA. No obstante, los ingenieros de Colonia e Higashi-Fuji han pasado las últimas cinco semanas optimizando las configuraciones y las estrategias de control mientras abordan los problemas técnicos experimentados en Bélgica.

Tras un viaje de tres días en camión desde Colonia, los GR010 HYBRID se someterán a controles y preparativos finales el jueves, antes de la primera práctica del viernes por la tarde. El sábado será un día con mucha actividad, con entrenamientos y clasificación de cara a la carrera del domingo, que comienza a las 7am (ARG).

Hisatake Murata, Team President: “Aunque siempre estamos mirando hacia el futuro, para el próximo desafío, la próxima victoria y la próxima innovación técnica, es satisfactorio tomar un momento y mirar hacia atrás en la historia de Toyota en las carreras de resistencia. Todos los integrantes del equipo TOYOTA GAZOO Racing están orgullosos de ser parte de estas 100 carreras. Este aniversario nos da la oportunidad de disfrutar de esa historia y recordar los grandes nombres, las emocionantes carreras y los grandes sacrificios que forman parte de esta fascinante historia. Mientras celebramos nuestra carrera número 100, damos una calurosa bienvenida a Jim Glickenhaus y su equipo al WEC para su primer evento, que espero sea emocionante para los fanáticos. La categoría Hypercar tiene que ver con la competencia y comienza este año con Glickenhaus, antes de que Audi, Ferrari, Peugeot y Porsche se unan a nosotros en un futuro cercano. Estamos listos para el desafío, pero vimos áreas para mejorar en Spa. Trabajamos duro en las últimas semanas para seguir fortaleciendo nuestra confiabilidad y nuestras operaciones para estar listos para Portimao ”.

Mike Conway (GR010 HYBRID #7): “Es genial que la temporada del WEC esté ahora en pleno apogeo y volvamos a tener un ritmo de carrera de nuevo. Estoy deseando que llegue esta carrera, que espero sea el verdadero puntapié inicial para nuestra defensa del Campeonato del Mundo. Aprendimos mucho en Spa sobre el coche y lo llevaremos a la carrera de Portimao, tratando de mejorar el tiempo. Incluso después de un difícil inicio, nos colocamos en una gran posición para ganar en Spa pero no pudimos concretar la victoria, así que ese será el objetivo en Portimao”.

Kamui Kobayashi (GR010 HYBRID #7): “Conocemos bien Portimao por las pruebas, pero nada se compara con la experiencia de estar en pista con otros coches en un entorno competitivo. Pero creo que estamos bien preparados después de un comienzo de temporada desafiante. Es bueno tener otro competidor de Hypercar contra el que competir; esto nos dará una mejor indicación de dónde estamos y en qué tenemos que trabajar para Le Mans. Espero que seamos parte de una batalla emocionante en el frente”.

José María López (GR010 HYBRID #7): “Ya fuimos a Portimao a probar el GR010 HYBRID así que, en comparación con Spa, estamos un pequeño paso adelante en términos de preparación. Es una pista bonita con buen ambiente y el clima portugués debería ser confiable. Lo que más me gusta es la mitad del circuito, que se siente como una montaña rusa porque hay muchos cambios de elevación. Nunca podes relajarte; Siempre está pasando algo. Esto hace que Portimao sea una pista muy desafiante y no puedo esperar para correr allá con el GR010 HYBRID”.

Sébastien Buemi (GR010 HYBRID #8): “Por supuesto, es un honor haber participado y ganado más carreras para Toyota en carreras de resistencia que nadie. Es un lindo aniversario y muestra el compromiso de Toyota con las carreras de resistencia, pero mi atención se centra en el futuro: la próxima carrera y, en particular, Le Mans. Por lo tanto, Portimao es la siguiente prioridad y, como es un evento más corto que Spa, necesitamos encontrar la dirección correcta de configuración rápidamente y obtener mucha información de las sesiones de práctica. Trabajaremos a fondo para volver a ganar”.

Kazuki Nakajima (GR010 HYBRID #8): “Fue genial poner nuestros nombres en los libros de historia como los primeros ganadores de una carrera de Hypercar, pero Spa fue solo el comienzo de la temporada; queremos ganar regularmente con nuestro GR010 HYBRID. Será interesante tener una nueva competencia en Portimao, particularmente porque Glickenhaus es nuestro primer verdadero rival de Hypercar. Estoy seguro de que no será un fin de semana fácil ya que la competencia estará cerrada, pero es emocionante ser parte de la pelea de Hypercar y estamos presionando para estar nuevamente en lo más alto del podio”.

Brendon Hartley (GR010 HYBRID #8): “Estoy ansioso por competir con el GR010 HYBRID en Portimao, particularmente contra una nueva competencia en la categoría Hypercar. Es bueno tener otro Hypercar con el que compararnos. En cierto modo, se siente un poco extraño ir a Portugal a mediados de junio porque normalmente estamos en Le Mans, pero este es un paso importante en nuestros preparativos para el gran evento de agosto, así que seguiremos presionando para mantener el impulso de Spa”.