Tras ser finalmente autorizado, el municipio contará con un relleno sanitario propio

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) declaró ambientalmente apto el predio Concaro para la disposición final de residuos sólidos urbanos

En horas de la mañana del sábado, en el Palacio Municipal, se realizó una conferencia de prensa, donde el intendente Osvaldo Cáffaro, se refirió a la resolución del organismo provincial a favor de la Municipalidad de Zárate.

En un día importante, por ser el Día Mundial del Medio Ambiente, el intendente acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Ana Laura Allemann, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos, y el secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, explicó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) consideró que las obras que hizo la Municipalidad de Zárate en el proyecto conocido como predio Concaro, se hicieron conforme a todas las normativas que le fueron solicitadas y cumple con todos los requisitos necesarios para ser un lugar ambientalmente seguro para la disposición de residuos.

“Esto es realmente es un logro como ciudad. Llevamos desde agosto de 2018 con la clausura del predio, ni más ni menos que 34 meses donde nos pusieron en esta situación. El pueblo de Zárate tuvo que hacer un gasto de alrededor de 20 millones de pesos, fíjense las cosas que podríamos haber hecho que no se hicieron, pagando el flete por un lado y pagando un lugar de transferencia de residuos por el otro, pagado una tasa al Ceamse, todo un gasto inadmisible. Nosotros llevamos 43 años con este problema y es tremendamente importante para la ciudad resolver esto. Ahora tenemos nuestro lugar para llevar nuestros residuos. Van a poder volver los recicladores, vamos a articular como ya lo venimos haciendo, pero ahora lo vamos a profundizar más en todo un programa de reciclaje urbano con todas nuestras ONG´s de bien. La presión que hemos tenido durante estos años es para que Zárate se transforme en el área de recepción de toda la basura y todos los residuos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires desde Vicente López, para que toda esa cantidad de municipios puedan depositar acá y hacer un nuevo Ceamse. Hubiéramos querido llegar antes, pero lo logramos” expresó el intendente Osvaldo Cáffaro.

Por otro lado, el secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, explicó: “Hoy podemos decir con todas las letras que Zárate tiene su relleno sanitario ambientalmente apto y que le va a permitir disponer en forma segura los residuos sólidos urbanos generados en el partido. Fueron años de trabajo, de presentaciones, de obstáculos de impedimentos para no poder sacarlo adelante pero por la decisión de nuestro intendente seguimos realizando todo lo que nos fue pedido y llegamos hasta esta resolución donde expresamente se dice que todo el trabajo realizado por la Municipalidad tanto en lo que tiene que ver con la presentación de los proyectos, las obras realizadas los planes de trabajo que se van a realizar, ejecutar y demás, están acorde a toda la normativa ambiental que se exige y es necesaria para poder disponer de forma segura los residuos”.

La presidenta del HCD, Ana Laura Allemann también formuló: “Los concejales durante muchos años hemos tenido que acompañar idas y vueltas respecto de este proyecto. La política del intendente Cáffaro ha decidido ponerle fin a 43 años de una quema cuando se cerró ese lugar y no nos dejaron seguir invirtiendo. En ese lugar quedaron muchas personas sin trabajo que eran de cooperativas que eran recolectores de residuos que vivían de eso. Esto es volver a poner en funcionamiento todo un sistema como corresponde. Cinco municipios de los 135 municipios de la provincia tienen esto que Zárate hoy está anunciando y que va a poner en funcionamiento. Hubo una decisión judicial que durante 34 meses nos costó 680 millones de pesos a los zarateños, dinero que el municipio de Zárate perdió para las inversiones que la gente está esperando en la ciudad”.

Por último, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos cerró la conferencia agregando: “No solamente el perjuicio económico que causó a la ciudad con mucho dinero que no pudo plasmarse en cuadras de pavimento, en plazas, escuelas, en tantas obras que evidentemente fueron a la basura porque alguien decidió desde un escritorio. Zárate merecía tener un trabajo en conjunto y una respuesta acorde a la ciudad que tenemos, a la ciudad que queremos. Nosotros nos ponemos la camiseta de Zárate, nunca dejamos de quitarla y en el futuro tampoco lo vamos a hacer, por eso evidentemente llegamos a esto con mucho fuerzo con mucho trabajo de perseverancia”.