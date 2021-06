Continúan los abordajes sanitarios barriales

“No hay que descuidar ningún frente de salud porque las personas tienen mucha necesidad de resolver otro tipo de patologías y nosotros queremos que tengan un control diario de cada una de ellas”, explicó el secretario de Salud Municipal.

Se desarrolló durante la mañana de hoy en la plaza del barrio Moisés Lintridis 1 un nuevo abordaje sanitario municipal con el objeto de detectar de manera temprana, casos positivos de Covid-19. Nuevamente, los vecinos tuvieron la posibilidad de informarse o efectuarse un hisopado, para saber si están cursando o no la enfermedad.

El abordaje contó con un puesto de inscripción para la vacunación contra el Covid-19 y el trabajo territorial de personal de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura que visitaron casa por casa como medida de apoyo para el rastreo de casos asintomáticos, seguimiento de personas confirmadas y asistencia de necesidades que puedan surgir entre los vecinos.

En el lugar se hicieron presentes el secretario de Salud Dr. Marcelo Schiavoni (miembro también del Consejo Asesor de Salud) y la Subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, quienes explicaron que el objetivo fundamental de este despliegue en los barrios es la prevención y el seguimiento de todo lo concerniente a la pandemia, pero incluyendo una visión más amplia, dado que de muchas patologías surge una demanda espontánea y es necesario que toda la población de Zárate acceda cerca de su casa a la atención primaria de la salud.

“Aproximadamente en 13 días se hicieron 10 barrios, un promedio de 500 vecinos visitados y un total de 300 testeos, es decir hisopados, de los cuales hemos detectado 80 positivos que eran asintomáticos y que los detectamos en este abordaje sanitario municipal. Hay un trabajo territorial enorme, se hace un diagnóstico previo de los barrios que se van a visitar, se divide en cuadrículas y se trabaja en conjunto con Desarrollo Humano también, no solamente hay gente de salud recorriendo los barrios, se va casa por casa, pero también el vecino se puede arrimar al móvil fijo” explicó el secretario de Salud.

Respecto a la situación del sistema de salud público y privado local, el Dr. Schiavoni agregó: “Hoy por hoy el Hospital tiene una ocupación de las camas de terapia al 100% pero un tercio es Covid y dos tercios es patología no Covid, y un tercio del sector de camas comunes también está ocupado por patologías Covid. La ocupación en las dos Clínicas es de un 60% hoy y se repite la misma situación: un tercio de las internaciones de terapia o de camas comunes corresponde a patologías Covid y dos tercios de los internados son de otras patologías”.

Por último, la Dra. Lorena Mattei añadió: “Asimismo estamos tratando de hacer énfasis en lo que es salud de la mujer integral, no sólo de la embarazada sino también en la detección de patologías prevenibles como es el cáncer de cuello de útero y cáncer de mama. Por ello, seguimos reforzando en los Centros de Atención Primaria lo que es control de la embarazada y vacunación de los niños. No dejen de hacerse los controles. Hay un poco de demora porque tenemos que cumplir con los protocolos, pero es muy importante que continuemos con esto. Para turnos pueden comunicarse con el Hospital Intermedio al 447799 o acercarse o comunicarse telefónicamente con las salas de atención primaria para recibir orientación”.